Сочинение 9 класс - Сегодня — воскресенье (утренний репортаж)

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Сегодня — воскресенье (утренний репортаж)"



Воскресенье! Выходной! Ура, в школу не идти, уроки учить не буду. Родители уехали на дачу. Полная самостоятельность. Раз, два — потянулись; три, четыре — встали. Пять, шесть — заглянули в холодильник. Еды валом. Семь, восемь — сделали зарядку, поработали челюстями.

Возвратимся в зал, включаем телевизор. "MTV — мой канал! Ой, "Двенадцать злобных зрителей". Падаю на диван? так-так-так. . . опять та же претенциозная компания. Да что ты мелешь, болван? Рэп чисто негритянская музыка, куда тебе, — белому? Ой, девочка-конфетка, рафинад в мыле, ты же ничего не понимаешь в музыке! Эх, мне бы в студию! Я бы рассказал, что вы полный отстой!

Переключаем канал. . . реклама! Переключаем дальше. . . 1 реклама! Переключаем еще раз . . . боевик! Где наши? Ага, ма-