Сочинение 9 класс - Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что значит быть хорошей дочерью
Свободная тема "9 класс" - сочинение "Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что значит быть хорошей дочерью"
Чтобы стать хорошей дочерью, нужно приложить совсем немного труда. Всего-навсего стараться не расстраивать своих родителей, приносить им поменьше страданий и волнений. Как этого добиться?
Во-первых, нужно всегда помнить, что родители переживают за тебя: им всегда хочется знать, где ты, что с тобой, всё ли у тебя в порядке. Поэтому нужно всегда держать родителей в курсе своих дел: если куда-то уходишь, то своевременно сообщать им, вовремя и всегда отпрашиваться, объяснять, куда и зачем ты идёшь, не гулять допоздна.
Во-вторых, хорошая дочь не перечит родителям, слушается их. Мы ведь знаем, что мама и папа никогда дурного не посоветуют, потому что они хотят, чтобы их дочь была счастлива. Поэтому стоит, наверное, прислушиваться к их советам и просьбам!
В-третьих, понятие «хорошая дочь» подразумевает, что девочка должна быть осторожной в своих отношениях с ребятами, не подводить родителей неожиданными и не по возрасту взрослыми выкрутасами! А это в последнее время сплошь и рядом происходит — когда родителям приходится краснеть за свою дочь, выслушивать такие неприятные вещи от учителей и милиции, что впору хоть сквозь землю провалиться! Не нужно торопиться взрослеть — ещё всё впереди. А пока мы должны учиться, любить родителей и беречь их, вести себя так, чтобы они гордились своей дочерью!
Вот что значит, по-моему, быть хорошей дочерью.