Сочинение 9 класс - Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что значит быть хорошей дочерью

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что значит быть хорошей дочерью"



Чтобы стать хорошей дочерью, нужно приложить совсем немного труда. Всего-навсего стараться не расстраивать своих родителей, приносить им поменьше страданий и волне­ний. Как этого добиться?



Во-первых, нужно всегда помнить, что ро­дители переживают за тебя: им всегда хочется знать, где ты, что с тобой, всё ли у тебя в по­рядке. Поэтому нужно всегда держать родите­лей в курсе своих дел: если куда-то уходишь, то своевременно сообщать им, вовремя и всег­да отпрашиваться, объяснять, куда и зачем ты идёшь, не гулять допоздна.



Во-вторых, хорошая дочь не перечит ро­дителям, слушается их. Мы ведь знаем, что мама и папа никогда дурного не посоветуют, потому что они хотят, чтобы их дочь была счастлива. Поэтому стоит, наверное, прислу­шиваться к их советам и просьбам!



В-третьих, понятие «хорошая дочь» подра­зумевает, что девочка должна быть осторожной в своих отношениях с ребятами, не подводить родителей неожиданными и не по возрасту взрослыми выкрутасами! А это в последнее вре­мя сплошь и рядом происходит — когда роди­телям приходится краснеть за свою дочь, вы­слушивать такие неприятные вещи от учителей и милиции, что впору хоть сквозь землю про­валиться! Не нужно торопиться взрослеть — ещё всё впереди. А пока мы должны учиться, любить родителей и беречь их, вести себя так, чтобы они гордились своей дочерью!



Вот что значит, по-моему, быть хорошей до­черью.