Сочинение 9 класс - Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что значит быть хорошим сыном
Свободная тема "9 класс" - сочинение "Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что значит быть хорошим сыном"
Быть хорошим сыном — значит вести себя так, чтобы твоим родителям не было больно и стыдно за твои поступки. Также это означает, что твоё поведение не должно приносить родителям лишних волнений и слёз. Про слёзы я упомянул, думая, конечно, о маме — у неё всегда глаза на мокром месте. Это и понятно: растила-растила сына и вот — подвёл!
Не обижать слабых и младших, не хулиганить, не мучить соседских кошек, не нарушать ни закона, ни порядка — вот простые и лёгкие правила поведения, если я не хочу, чтобы папа и мама испытывали чувство стыда за сына.
Не опаздывать с футбольного матча, приходить домой с улицы вовремя, всегда говорить родителям, куда отправился, не брать без спросу вещи из дома, соблюдать технику безопасности дома и в школе — и твои родители не будут лишний раз волноваться за тебя, не добавится у них лишних седых волос из-за твоей невнимательности!
Вот что значит быть хорошим сыном!