Сочинение 9 класс - Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что значит быть хорошим сыном

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Сочинение — рассуждение на морально-этическую тему. Что значит быть хорошим сыном"



Быть хорошим сыном — значит вести се­бя так, чтобы твоим родителям не было боль­но и стыдно за твои поступки. Также это означает, что твоё поведение не должно прино­сить родителям лишних волнений и слёз. Про слёзы я упомянул, думая, конечно, о маме — у неё всегда глаза на мокром месте. Это и по­нятно: растила-растила сына и вот — подвёл!



Не обижать слабых и младших, не хулига­нить, не мучить соседских кошек, не нарушать ни закона, ни порядка — вот простые и лёгкие правила поведения, если я не хочу, чтобы папа и мама испытывали чувство стыда за сына.



Не опаздывать с футбольного матча, при­ходить домой с улицы вовремя, всегда гово­рить родителям, куда отправился, не брать без спросу вещи из дома, соблюдать технику бе­зопасности дома и в школе — и твои родите­ли не будут лишний раз волноваться за тебя, не добавится у них лишних седых волос из-за твоей невнимательности!



Вот что значит быть хорошим сыном!