Сочинение 9 класс - В чём ценность человеческой жизни

Свободная тема "9 класс" - сочинение "В чём ценность человеческой жизни"



Я не буду говорить о всех людях, лучше расскажу, в чём я вижу ценность своей жиз­ни — жизни молодой девушки.



Каждая девушка — будущая мать. Поэто­му ценность её жизни прежде всего в будущих детях, в тех великих свершениях, которые бу­дут у них, в делах, которые будут её детьми, внуками, правнуками сделаны: в зданиях, ко­торые они построят; в книгах, которые они, может быть, напишут; в картинах, которые они нарисуют; в улучшениях, которые они привнесут в общественную жизнь; в людях, которых они спасут, будучи врачами, мили­ционерами, спасателями; в знаниях, которые они дадут детям, если станут учителями или просто хорошими родителями. Этот ряд можно продолжать до бесконечности!



Даже если нынешней девушке не суждено в силу каких-нибудь причин стать матерью, ценность её жизни может ведь заключаться в делах, которые она совершит в своей жиз­ни — список приведён в абзаце выше!



Исходя из всего сказанного, я считаю, что самые ужасные преступления — покушение на чужую жизнь и попытки самоубийств, кото­рые совсем не редки стали в последнее время.



Остановитесь, люди! Убивая другого человека или себя, вы убиваете всё хорошее, что мог бы совершить этот человек или вы сами, убиваете ещё не родившихся детей, которые, в свою оче­редь, тоже могли бы иметь потомство!



Нужно относиться бережно к своей жизни, а также к жизни любого человека. Жизнь — бесценный дар, ниспосланный нам Богом!