Сочинение 9 класс - Величайший праздник года – Пасха

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Величайший праздник года – Пасха"



Пасху — наиболее почитаемый христианский праздник. До недавнего времени его не отмечали публично. Это делали только глубоко верующие люди, преимущественно старшего возраста. Но никакие режимы не могли запретить и искоренить давнюю украинскую традицию – печь куличи, делать пасхальные яйца и писанки и уважать веру, обращаться с надеждами и прошениями к Богу. Сейчас те времена прошли. Пасху празднуют на государственном уровне. Правда, уважают больше внешнюю сторону этой даты – нерабочий день, возможность полакомиться печеным и жаренным, поесть куличи, посмотреть красивые и величественные церковные обряды. О духовном помнится как-то меньше. Это же, прежде всего, праздник очищения, примирения, праздник выполнения Божьих заповедей, которые не потеряли своей актуальности и через две тысячи лет даже в современном цивилизованном, компьютеризированном мире.



Не поют уже девушки своих песен на лугах и не водят хороводы, не играются дети пасхальными яйцами, но почет к Пасхе возрастает с каждым годом, и есть надежда, что возродятся не только традиции и обряды, но и давняя вера и духовность.



Пасха — один из величайших христианских праздников, к которому готовили обрядовую пищу: куличи и пасхальные яйца. Существует легенда о происхождении этого обычая. Жили когда-то в Украине три мудреца, и решили приготовить какое-то праздничное кушанье, чтобы перед святым Куличом одарить им людей. Первый мудрец опустил куриные яйца в кувшин с красной краской и радуется: будут пасхальные яйца красные, как солнышко. Второй мудрец тоже взял яйца и развел краски. Но прежде, чем опустить яйца в сосуд, он, нагрев пчелиный воск, наставил на всей скорлупе точечками разные узоры: солнышко, звездочки, цветы. Третий мудрец нарисовал воском на яйце храм Божий, небо и звезды, на другом – дерево жизни и надпись «Христос Воскрес!» Когда все было готово, сошлись мудрецы вместе, чтобы показать друг другу свои произведения. И глаз не могли отвести – такие красивые удались их дары. С того времени и появились в мире пасхальные яйца, крапинки и писанки. Наши предки считали писанку особой святостью, которая приносит добро, счастье, благосостояние, защищает от всего злого.



Длительное время традиции отмечать Масленицу, готовиться к Большому посту были в забвении. Придерживались их лишь верующие люди, большей частью преклонного возраста. Сейчас эти обычаи понемногу возрождаются. Люди поняли: нельзя пренебрегать обычаями предков, тем более, что содержат они в себе вековечный опыт и глубокое содержание, направленное на воспитание лучших человеческих качеств.



Взять хотя бы вечерницы. Девушки старались работать хорошо, ведь стыдно быть неумелой, неловкой перед другими, особенно перед ребятами. Молодежь училась общаться, знакомиться ближе между собой, но до шалостей, ерунды или легкомысленному поведению никогда не доходило, так как существовали суровые законы народной морали. Когда кто-то из ребят или девушек допускал вольность в поведении, его сурово осуждали, не принимали в компанию. Таким образом, украинские вечерницы были не только формой развлечения молодежи, а и школой воспитания, усвоение правил общения и поведения. Там же часто избиралось будущее супружество. Сейчас, к сожалению, вечерниц уже не устраивают. И отношения между ребятами и девушками уже так сурово не регламентируются. Даже негодное поведение не всегда осуждается. Это почему-то считается личным делом каждого, хотя, наверно, кто-то от этого страдает.



Думаю, что лучшие традиции нашего народа надо пропагандировать и возрождать, чтобы поднять уровень духовности нашего общества.