Сочинение 9 класс - Внешность Академгородка

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Внешность Академгородка"



Сибирь не государство. Сибирь — понятие географическое. Однако издавна эта земля имела что-то вроде столицы. Первой из них был Тобольск. Омск в то время был обычной деревней. Железная дорога возвысила Омск и Иркутск и оставила в глухомани Тобольск. Новосибирск, рожденный- железной дорогой, в год революции был маленьким городишком с семью десятками тысяч жителей. Сегодня в Новосибирске более миллиона людей. Размахом производства, культурой, географическим положением город претендует зваться некоронованной столицей Сибири. Немало способствует этому город-спутник, выросший рядом с Новосибирском.



Городок и сам по себе можно считать столицей. Он так и задуман: столица сибирской науки. Имя новорожденного известно достаточно широко, и не только в Сибири,— Академгородок. Возраст тоже известен. Город продолжает строиться и сегодня. В нем живет уже сорок тысяч людей. Из них седьмая часть — научные работники. Кто еще, кроме Москвы, может похвалиться такой силой?



Внешность Академгородка… Кто видел не самые лучшие дома московского Юго-Запада, легко представит себе здешние кварталы. Но, будучи сыном времени, город все-таки избежал огорчительного стандарта. У него есть свое лицо. Побывав тут однажды, всегда будешь помнить улицы, похожие на лесные просеки, свет в окнах сквозь кисею берез. Когда пролетаешь, сверху особенно хорошо видно, как удачно вписались дома в массивы тайги. Вышел подышать воздухом — прямо с порога попадаешь на лесную дорожку. На лыжах в воскресный день — лыжня прямо от дома. Грибы летом — почти под окнами. Матери с ребятишками кормят на улицах белок. Вдоль дорожек и улиц висят кормушки. У одной из них в морозный день я насчитал восемь сереньких попрошаек. Они винтом сбегали вниз по стволам сосен, брали из рук печенье, садились мальчишкам на плечи, залезали в хозяйственные сумки. Белки — частые гости на балконах домов. Даже самый суровый физик неизбежно станет тут хотя бы немного лириком.



В городе живут интересные, веселые люди. Эти люди дали красивой гостинице нестандартное название «Золотая долина». Городской клуб они назвали «Под интегралом». Если оглянуться назад, мы увидим множество городов, рожденных в необжитых местах. Из них Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре, Братск и этот Академгородок занимают особое место.