Сочинение 9 класс - Волшебный мир гончарства (заметка в газету)

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Волшебный мир гончарства (заметка в газету)"



Говорят, не святые горшки лепят. Возможно, что и так. Тем ни менее, не простое это дело - создавать даже самые простые кувшины. Для этого нужны годы занятий на гончарном круге, чтобы его центробежная сила не разрывала согретую ладонями глину, сводя на нет старания, смешанные с каплями пота. Тем ни менее, терпение для овладения гончарным кругом мало - нужен еще и талант.



Собственно, талантливых гончаров в городе Валки на Харьковщине всегда хватало. Говорят, в Валках глина особая, которую отыскали гончары. И в самом деле, несколько лет тому назад, когда киевские химики сделали все необходимые ее исследования, выяснилось, что Валкивская глина для гончарных изделий наилучшая в Украине. Изделия гончара из Валок Федора Ивановича Гнедого заслуживают особого внимания. Почему? Сделанные им кружки, кувшины, другие изделия - это настоящее произведения искусства. Его работы ценят даже за границей, охотно покупают туристы в Канаде. А вот земляк Федора Ивановича, Дмитрий Иванович Краеугольный, изготавливает сказочных персонажей, фигурки наших предков. Тот его чумак, который едет на арбе, запряженной волами, будто настоящий. Там каждая деталь телеги передана детально, достоверно. А сам извозчик в соломенной шляпе будто взял да и пришел из прошлых столетий к современным Валкам.



Гончарство - изготовление из нагретой гончарной глины разнообразных изделий, в частности посуды, игрушек и т. п. Это довольно старинное ремесло.



В Валках от столетия к столетию передается от отца к сыну, от одного рода к другому умение, талант работать гончарным кругом. А если вы зайдете в дом к тетке Мотри Кузнечной, вы на пороге застынете от удивления. Ее комнаты напоминают залы музея гончарного искусства. Тетка Мотря бережно предохраняет образцы гончарных изделий своих земляков с давних времен до наших дней.



Сейчас гончарство в Валках набирает новую силу, будто получило второе дыхание, открыт гончарный цех. Рядом со взрослыми мастерами можно увидеть и тех, что только овладевают гончарным искусством. Они с увлечением лепят сказочных Ивана - дурака, Бабу Ягу, гоголевских персонажей и, разумеется, овладевают мастерством изготовления домашних изделий, разной посуды.



Валкивские мастера с гордостью говорят, что сам Президент Украины пробовавший работать на гончарном круге. Свидетельством того является фотография в гончарном цехе Валок, который работает на гончарном круге. Сами Валки, правда, Президент еще не наведал, но здешние гончары надеются, что их удивительные работы по глине обязательно увидит Президент.