Сочинение 9 класс - Война разрушает наши души

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Война разрушает наши души"



Первая мировая война стала первой мировой трагедией XX века, она не только унесла жизни миллионов людей, а десятки миллионов оставила калеками. Трагедия ее состояла и в том, что она разрушила души целого поколения. Прогрессивные писатели первыми почувствовали, какие моральные последствия имеет война. В творчестве Эриха Марии Ремарка, Эрнеста Хемингуэя изображаются герои, которые прошли войну и вышли из нее физически не поврежденными, но на всю жизнь война остается в их душах.



Ремарк и Хемингуэй были непосредственными участниками военных действий и во время войны были по разные стороны фронта, но в героях, которых они изображают, много общего. Наверное, это потому, что их личности сформировались под влиянием войны, ее ужасов.



Герои романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка «Три товарища» идут на войну прямо со школы восемнадцатилетними юношами. Пять лет войны, пять лет страданий, смерть товарищей – вот весь их жизненный опыт, с которым они возвращаются к мирной жизни. По словам главного героя Робби, они вернулись с ненавистью ко всему, что определило их прошлое, и готовы были бороться против лицемерия общества, эгоизма, корыстолюбия. Но прошло несколько лет, и некоторые из бывших солдат приспособились в новых условиях и забыли ужасы войны, а те, кто не смог сделать этого, были обречены на одиночество, они потеряли веру во все человеческие ценности. Три героя романа олицетворяют три наиболее сильных увлечения мужчин: Ленц – политика, Кестер – дело, Робби – любовь. Но, ни одному из героев не удается достичь своей цели, и, как показывает автор, причина в том, что они вместе пережили войну и не могут изменить своему прошлому. Ленц понимает, к каким ужасным последствиям могут привести фашистские организации, которые в конце 20-х набирали силу. Он участвует в политической борьбе против фашизма и погибает. Робби находит любовь, о которой мечтал всю жизнь и которую не надеялся уже пережить, но его возлюбленная тяжело больна туберкулезом, потому что в годы войны она голодала. Смерть Патриции разрушает последние надежды Робби и его товарища Отто Кестера, который продает свою автомастерскую, гоночную машину, чтобы заплатить за лечение Патриции. Герои Ремарка – мужественные, сильные люди, которые не хотят потерять память о пережитом на войне и остаются навсегда верными военному братству. Но в новых условиях мирной жизни их добродетели не нужны, они как бы лишние в обществе, в котором живут. Не случайно генерация, которую изображает Ремарк, получила название «потерянное поколение».



Эту же тему развивает в своих произведениях и американский писатель Хемингуэй. Уже его первый большой роман «Прощай, оружие» имел ярко выраженный антивоенный пафос. Герой этого романа Фредерик Генри ушел на войну добровольцем, и война уничтожила те иллюзии, которые были присущи молодым американцам. Генри – лейтенант санитарной службы, каждый день он видит сотни искалеченных войной людей, их муки и смерть. Герой принимает решение добровольно выйти из войны. Он дезертирует из армии, чтобы спасти свою любовь, ребенка, который должен родиться у его невесты. Но автор показывает, что решение Генри забыть войну и вообще весь мир ради любви – это тоже иллюзия. С большим трудом герои добираются до Швейцарии, нейтральной страны, которая не принимает участия во Второй мировой войне, но ее события ощущаются и здесь: нет уже того благосостояния, все, с кем сводит героев судьба, говорят о войне, о своих родственниках, которые от нее пострадали. В финале романа Хемингуэй изображает смерть при родах возлюбленной главного героя и их ребенка. Герой остается одиноким, без надежды на будущее. Его стремления избежать войны приводят к опустошению и одиночеству. Читателю понятна мысль автора: люди не имеют права быть равнодушными ко всему, что происходит в мире, так как эти события влияют на судьбу каждого человека.



Герои романов Ремарка и Хемингуэя – это сильные и мужественные люди, которые верят в дружбу, могут постоять за себя, хотят любви и свободы, но война опустошает их души, и их лучшие черты остаются нереализованными.