Сочинение 9 класс - Я люблю ходить в библиотеку

Свободная тема "9 класс" - сочинение "Я люблю ходить в библиотеку"



Я книголюб. У меня дома большая библиотека. В библиотеке есть разные книги. Поскольку я, прежде всего, люблю читать приключенческие и фантастические книги, то и моя библиотека состоит преимущественно из книг этого жанра. Но я читаю также и книги других жанров. Дома я почти все уже прочитал. Поэтому мне надо где-то брать книги. Мои родители посоветовали мне сходить в библиотеку, чтобы поискать там что-то интересное. Когда я пришел в библиотеку, то я должен был сначала записаться. Я заполнил читательскую карточку, и теперь я смог брать книги из библиотеки. Выбор книг в библиотеке очень большой.



Здесь есть классические романы мировой литературы, новинки современной литературы. Здесь есть также различные газеты и журналы. Поскольку не все книги выдаются домой, то приходится читать в библиотеке. Для этого здесь есть большой читальный зал. Здесь можно спокойно работать и читать необходимую литературу. Чтобы найти книгу, можно воспользоваться каталогом, алфавитным каталогом или предметным, или авторским. Когда кто-то чего-то не может найти, то помогает библиотекарша.