А. Блок и М. Врубель

Загадочными символами времени были названы два романтических гения двадцатого века – поэт Александр Блок и художник Михаил Врубель. В творчестве Блока очень часто используются символы, мотивы и образы Врубеля, прочно поселилась в произведениях поэта и «демоновская» тема художника. По пониманию мира, по его ощущению, по счастливым и горьким мгновениям познания искусства, по любви к России они оба – братья по духу. Блок напишет (1910), что «С Врубелем я связан жизненно. . . ».

Драматическая судьба и смерть Врубеля подтолкнули А. Блока почувствовать эту глубокую близость. На основе его траурной речи появилась статья «Памяти Врубеля», эта мысль о брате по духу присутствует в работе Блока «О современном состоянии русского символизма», в ней проведена параллель между этапом творчества поэта (1904-1907) и живописью Врубеля.

Эти изменения в лирике Блока того времени охарактеризовал В. С. Соловьев: «Белые краски исчезали с его палитры, заменялись розовыми, чтобы погаснуть в чёрно-фиолетовых сплавах, в диком врубелевском колорите».

В дни, когда Россия прощалась с Врубелем, поэт написал стихотворение «Демон», а позднее и поэму «Возмездие», тематика которой близка драматическому и мистическому стилю «Демона поверженного» Врубеля. Исследователи произведений неоднократно утверждали, что «Кто поймёт Блока, тот поймёт и Врубеля».

Мы желаем вам не просто понять творения этих великих русских гениев, а и в полном объеме получить наслаждение от красочности поэзии в художественных полотнах М. Врубеля и живописности поэтических шедевров А. Блока.