Сочинение А. В. Вампилов. Несравненный Наконечников



Пьеса не была завершена. В ней нет списка действующих лиц. Создайте афишу, т. е. список действующих лиц, для первой картины водевиля.

Действующие лица.

Наконечников — парикмахер, мечтающий о сцене.

Незнакомка — молодая женщина привлекательной наружности.

Эдуардов — длинноволосый молодой человек в клетчатом костюме.

Толпа.

Найдите экспозицию водевиля.

Для истории Наконечникова завязка — начало раздумий героя о том, что такое талант. При таком объяснении композиции водевиля все события до нее — экспозиция.

Попробуйте создать портрет или описание характера Наконечникова по сведениям, которые даны в экспозиции.

В ремарке, предшествующей началу водевиля, говорится, что Наконечников — «простодушного вида молодой человек». Это первое знакомство усиливается при наблюдении за его поведением. Он медлителен, но достаточно быстро реагирует на появление красивой незнакомки и не прочь поухаживать за ней. В атмосфере экспозиции как бы растворена скука, которая владеет этим заведением без посетителей.

В какой момент в голове «несравненного Наконечникова» появилась мысль о перемене профессии? Что, по вашему мнению, дало толчок такой мысли?

Толчком, который вызвал появление мысли о перемене профессии, было наблюдение за тем успехом, который сопутствовал Эдуардову. Это была и зависть, и надежда на то, что новый вариант карьеры может принести легкую и беспечную жизнь.

Можно ли суждения и поступки героев считать легковесными, водевильными? Как это доказать?

Перед нами веселый водевиль, которому свойственна шутливая, часто даже близкая к анекдоту мотивировка событий и такое же изображение героев. Об этом свидетельствует любая строчка этого произведения, любое слово и даже любой звук, который доносится со сцены. Тут и реплики героев, и их поступки, и грохот упавшего таза, и голоса толпы, преследующей своего кумира.

Попробуйте исполнить диалог Наконечникова и Эдуардова в манере, которая свойственна водевилю, включая пение и танцы.

Готовясь к исполнению этого задания, нужно заранее организовать репетиции включенных в них номеров. Не нужно думать, что исполнение таких ролей доступно любому. Для исполнителя необходимы легкость движений и умение изображать подлинное легкомыслие и беспечность. Элемент бравады, налет снисхождения к окружающим нужно уметь изобразить при чтении самых простых реплик.

Каковы этапы творческих поисков героя?

Можно проследить этапы пути Наконечникова к профессии. Сначала — возникновение мысли о том, как хороша профессия актера. Затем попытка проверить свои возможности. Затем соображения о том, что, наверное, профессия накладывает какие-то обязательства.

Водевиль не окончен, но уже начала вырисовываться линия пути к профессии.