Сочинение А. Вампилов. Утиная охота

Александр Вампилов родился в селе Кутупик Иркутской области в 1937 году. После окончания средней школы он учился с 1955 года в Иркутском университете, студентом писал юмористические рассказы, составившие его первую книгу “Стечение обстоятельств”. Пять лет после окончания университета работал в иркутской областной газете “Советская молодёжь”. В 1965 году написал пьесу “Прощание в июне”.

В написанной в 1967, и напечатанной в 1970 году, пьесе “Утиная охота” Вампилов создал галерею характеров, озадачивающих зрителя и читателя, образов, вызвавших в то время огромное общественное беспокойство. Перед нами одно из бесчисленных, возникающих в последние десятилетия, как грибы, учреждений, именуемых КБ, ИБ и т. п. Эти учреждения формируются из инженеров, научных работников с самыми благими намерениями, но во многих случаях оказывающихся нерентабельными. Однако сотрудники таких учреждений получают сносную зарплату, продвигаются по служебной лестнице, выпускают ”научные труды”, умело показывая окружающим столь важные проблемы, и с какой невиданной самоотдачей они разрешают их, или, как говорят герои “Утиной охоты”, буквально “пластуются”. На самом же деле, придя на работу, они не знают, куда деваться от безделья. Группу таких стандартизированных деятелей из провинциального центрального бюро технической информации изображает Вампилов в пьесе “Утиная охота”. Их обязанность — пугать нововведениями на разных заводах, информировать о них научный мир, хотя, по правде говоря, нет во всей округе настоящих заводов. Сидя в кабинетах по два-четыре человека, сотрудники обсуждают очередные футбольные матчи, “гоняют в шахматы”, посмеиваются над шефом, требующим обобщения опыта. Их рабочий принцип: “спихнуть — и делу конец”.

Эти слова принадлежат главному герою пьесы, инженеру Зилову. Автор так представляет его нам: “Зилову около 30 лет, он довольно высок, крепкого сложения; в его походке, жестах, манере говорить много свободы, происходящей от уверенности в своей физической полноценности. В то же время и в походке, и в жестах, и в манере говорить у него сквозят некие небрежность и скука, происхождение которых невозможно определить с первого взгляда. ” Невозможно потому, что он вообще как бы лишён стержня — когда на новоселье друзья спрашивают Зилова, что он больше всего любит на свете, тот так и не отвечает им. Сослуживец Казаков не без иронии бросает: “Больше всего на свете Витя любит работу”, чем и вызывает дружный смех. Его начальник, спасая положение, говорит: “Деловой жилки ему не хватает, это верно, но ведь он способный парень, зачем же так шутить?”. В действительности работа его не интересует. Все время уходит на то, чтобы “выпить и закусить”, да поволочиться за девушками любого круга. Как выражается одна из его любовниц, продавщица Вера, он “алик из аликов”. О работе же не может говорить без скуки и насмешки. “У меня срочные дела. Дела, дела. Днями и ночами. Горим трудовой красотой”, — заявляет он жене по телефону как раз в тот момент, когда затевал очередной флирт со студенткой. Зину, свою красавицу и умницу, он не любит; в течение четырех лет никак не соберётся навестить своего больного отца, которого называет старым дураком. Его любят женщины, он легко увлекается, но ни к одной не испытывает настоящей привязанности. Он вообще легко загорается, но также легко гаснет. Он искренен в каждую данную минуту. Все считают его легкомысленным. Наблюдая за ним, то и дело вспоминаешь Хлестакова, но тут же замечаешь, что он так же далёк от него, как, скажем, и от трёх чеховских сестёр, он не твердит даже ради самооправдания: “Вон отсюда! В Москву, в Москву!” Лишь для успокоения жены герой говорит: “Нет, из этой конторы надо бежать. Бежать, бежать…”. Но в том и дело, что бежать он никуда не собирается. Покидая мужа, Галина говорит ему: “Куда я еду, к кому — тебе всё равно. И не делай вид, что тебя это волнует. Тебе всё безразлично. Всё на свете. У тебя нет сердца, вот в чём дело. Совсем нет сердца…” Он соглашается с ней, признаётся, что ему “опаршивела такая жизнь”. “Ты права, мне всё безразлично, всё на свете. Что со мною делается, я не знаю”. Он признаётся также, что друзей не имеет, работу не любит. Остановись на этом автор, мы бы имели любопытный, но однозначный характер. У нас не было бы сомнения, как его оценить. Но А. Вампилов избегает сатиры, поэтому он создаёт образ неоднозначный. Более того, видя пороки героя, наделяет его ещё одной чертой, неожиданно свидетельствующей о том, что он способен и на нечто большее.

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