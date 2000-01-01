Сочинение «А как насчет того, чтобы уменьшить количество выкуриваемых сигарет»

Многие считают курение привычкой, полагая, что бросить курить очень легко, что это только вопрос волевого усилия. Это неверно по двум причинам. Во-первых, привычки иногда очень трудно изменить. Во-вторых, курение это не просто привычка, а также определенная форма наркотической зависимости.



Курение – это привычка. Курение это очень сильная привычка. Ничто не мешает человеку закурить очередную сигарету, и это все еще остается социально приемлемым во многих местах.



Очень скоро курение становится заядлой привычкой. Средний курильщик делает около 200 затяжек в день. Это составляет примерно 6000 в месяц, 72 000 в год и свыше 2 000 000 затяжек у 45-летнего курильщика, который начал курить в возрасте 15 лет.



Для многих курильщиков курение становится частью своего Я, а такое внутреннее восприятие самого себя, иногда очень трудно изменить.



Вместе с тем, курение это более чем привычка. Табак содержит никотин, один из сильнейших известных ядов, который в хозяйстве используется как инсектицид. Все те формы потребления табака, которые стали популярными среди населения, способствуют попаданию никотина в кровь. После проникновения сигаретного дыма в легкие никотин попадает в мозг уже через семь секунд.



Никотин обладает очень широким спектром действия. Он повышает частоту пульса, кровоток, концентрацию сахара в крови, способствует более легкой возбудимости коры головного и среднего мозга, а также может оказать расслабляющее воздействие на периферические мышцы и снизить периферический кровоток. Важность никотина можно продемонстрировать с помощью следующих наблюдений: у недавно закуривших людей быстро устанавливаются свойственные им глубина затяжки табачного дыма, а также активный уровень никотина в крови; у заядлых курильщиков включается механизм регулирования уровня никотина в крови; курильщикам больше всего хочется курить, когда в крови снижается концентрация никотина; заместительная терапия, связанная с приемом никотина, частично снижает выраженность симптомов, обусловленных отказом от курения.



Предпочтительнее избегать слова наркомания. При использовании этого термина у людей может сложиться впечатление, что от курения отказаться вообще невозможно. Это не так. Такая возможность есть. Здесь важно найти такие формулировки, в которых с одной стороны признаются потенциальные трудности, связанные с отказом от курения, а с другой подчеркивается возможность сделать это.



Несмотря на то, что курение табака является сильной привычкой, а также формой наркотической зависимости, миллионам людей удалось бросить курить. В Великобритании число куряших за последние 10-15 лет сократилось примерно на 10 млн. человек. А это означает, что каждый день курить бросает почти 2000 человек!



На протяжении многих тысяч лет человек, изощряясь в изобретательности, стремился наслаждаться благами огня, не страдая при этом от дыма. Начав с открытого очага, с отверстия для дыма в крыше хижины, человечество пришло к всевозможным системам дымовых труб и других дымовыводящих устройств. И после всего этого тратить время, силы и деньги на выращивание и переработку растения, специально предназначенного для получения и вдыхания дыма! Не безумие ли это?



Кроме того, табак дорог, особенно сигары.



Кроме того, табак был причиной несметного множества пожаров, автомобильных катастроф и многих других несчастных случаев, когда человек на секунду отвлекался, чтобы закурить. Курение вызывало взрывы на военных заводах и в шахтах, на нефтеперерабатывающих предприятиях, на мельницах.



Кроме того, табачные плантации занимают во всем мире огромные площади, столь необходимые для выращивания продуктов питания.



Кроме того, при курении появляется заметный запах изо рта, воспаляется горло, краснеют глаза.



Короче говоря, есть очень много доводов за то, чтобы человек не курил. И все же примерно за 350 лет, прошедших после появления табака в Старом Свете, он распространяется все больше и больше!



Открытие Нового Света подарило человечеству не только табак. Среди продуктов, привезенных из заморских колоний, были матэ, кокаин, марихуана*, какао, каучук, картофель, кукуруза, маис, дурман, хинин, кураре и еще несколько тысяч других. Почему же человечество из всего этого изобилия выбрало для массового потребления только какао, каучук, картофель, кукурузу, хинин и… табак?Со всеми – кроме табака! – новыми продуктами, получившими широкое распространение, все ясно: хинин был решением всемирной проблемы малярии; картофель дает при худших климатических условиях больше пищи с единицы площади, чем любое другое известное растение, и т. д. Другими словами, популярность любого продукта, вывезенного из Нового Света, может быть понята как проявление здравого смысла человечества. Любого продукта, кроме табака…



Наука проявила в оценке табака удивительную односторонность. Она искала лишь доказательства своего предвзятого мнения о вреде курения. Врачи убеждены, что единственное важное биологически активное вещество, содержащееся в табаке, – никотин. "Свойства табака" для них равнозначны "свойствам никотина". Ослепленная этим постулатом, медицина и не пытается поглубже исследовать действие табака на человека.



Но нет ли в табаке какого-то вещества, о существовании которого медики даже не подозревают?



Ведь прошло очень долгое время, прежде чем врачи догадались, что травы, применявшиеся испокон веков индийскими знахарями, не просто предмет "местного суеверия". Когда наука заинтересовалась этими травами всерьез, были открыты транквилизаторы – вещества, снимающие нервное напряжение…



Так, может быть, и табак содержит вещество, обладающее совершенно своеобразными свойствами, сравнимыми, например, со свойствами транквилизаторов? Ведь называли же индейцы табак "трубкой мира"! Нет ли в этом названии зерна истины?



Транквилизаторы, снимая нервное напряжение, могут отнять у человека дух борьбы, стремление к действию. Табачный дым действует иначе: он не лишает человека чувства ответственности или честолюбия, но избавляет от посторонних тревог, беспокойства, навязчивых мыслей, дает простор для мышления.



Сколько великих людей в условиях наибольшего напряжения сил сохраняли спокойствие, чувство ответственности и стремление к цели, такие важные для человека… С помощью табака?!