А.Блок является певцом Прекрасной Дамы

Блок в раннем возрасте является тонким лириком, который способен к романтическим порывам, восторгу.

Развитие Александра происходило благодаря тому, что присутствовало учение Соловьева, который являлся поэтом и религиозным мыслителем в конце двадцатого века. Блок какое-то время писал произведения на мистические темы и видел в них события окружающего мира, где присутствовали предвестники конца света. Чтобы спастись от хаоса, который наступал, поэт писал поэмы, в которых символом выступала Красота и Добро, а также в это время вышел сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Эта книга являлась отражением его юношеской влюбленности в Л. Д Менделееву, впоследствии ставшей женой поэта, которая включала в себя муку и радость: «Предчувствую Тебя, Года проходят мимо. Все в облике одном предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо, И молча жду, — тоскуя и любя».

«Стихи о Прекрасной Даме» являлись отрешенными в реальном мире, так как мечта и надежда в этих стихах не имеет названия, но герой ждет встречи с ней. В это же время Блок чувствует и проявляет боязнь, что его могут обмануть: «Но страшно мне — изменишь облик Ты. . . »

Поэт способен чувствовать, что надвигаются перемены в его судьбе и происходят важные решения в стране.

В данное время Блок ощущает утрату веры в свое «виденье, непостижимое уму»: «Ты в поля отошла без возврата», но поэт открыл мир реальности, который является многообразным, противоречивым и новым: «Отворяются двери — там мерцания, И за ярким окошком — виденья. Не знаю — и не скрою незнанья, Но усну — и потекут сновиденья».