Сочинение А.П. Чехов «Вишнёвый сад»

В пьесе Антона Павловича Чехова «Вишнёвый сад» повествуется о жизни 3-х поколений. Один из главных героев – сам сад воплотил в себе красоту прошлого, особенно в восприятии Гаева с Раневской, которые провели в нём годы детства. Они гуляли по этому саду, играли в нём, наблюдали за ним из окон дома.

Другие герои пьесы, к примеру, Лопахин относятся к нему несколько иначе – как к предмету торговли, вызывающим предпринимательский интерес. Он считает нужным вырубить вишни и устроить на этом участке поле мака. По окончанию произведения, сад всё же постигает эта участь – раздаются стук топора и падание деревьев.

Достаточно равнодушно к нему относится и вечный студент Пётр Трофимов, выискивая за каждой вишней искалеченные судьбы крепостных крестьян.

Одна лишь Анна – нежное создание смотрит на сад с восторгом, мечтающая воссоздать его на новом месте. Только она искренне понимает всю красоту этого необычайного вишнёвого сада.

Герои пьесы Чехова обитают совершенно в разных мирах и не понимают друг друга. Раневская мечтает, фантазирует, любит и всеми мыслями пребывает во Франции. В то же время она очень добрая, способна любить и обладает рядом иных, положительных качеств.

Лопахин же, как представитель другого мира, смотрит на жизнь более реально и материалистично.

Обозначив жанр пьесы как комедия, автор хотел показать, насколько печальна судьба страны. Чехов с симпатией относится к владельцам сада – брату и сестре. Это произведение стало последним в творчестве великого писателя, который воплотил в образ сада всё прекрасное и вечное и свою мечту – чтобы вся наша страна была таким же прекрасным и неувядающим садом. . .