Сочинение А.С.Пушкин - наш современник

Все чернее та Черная речка. . .

Все светлей моя память о том,

Кто ушел, чтоб в поэзии вечно

Оставаться в венце золотом.

Е. Нефедов



Каждый год шестого июня в Михайловское, на Псковщину, со всех концов съезжаются поэты, писатели, деятели литературы и искусства, все, кому дорога поэзия. В этот день на земле великого русского поэта проходит пушкинский праздник. Люди идут в гости к живому Пушкину — величайшему поэту. Это имя понятно на любом языке. Весь мир благоговейно склоняет головы перед творческим подвигом поэта, ощущая его своим современником — незаменимым собеседником, задушевным другом.

Украинский поэт Б. Олийнык утверждает, что Пушкина наряду с Шевченко в каждом доме исповедуют как национальную святыню. Подтверждением его слов служит высказывание Д. Н. Журавлева: "Я всегда говорю: жаль, что в наших календарях не помечена красным цветом дата шестого июня. Пусть это будет рабочий день, но страница — красная. Это же день рождения Пушкина! Он дал нам всю русскую литературу, всю!" Изучая поэзию и прозу Пушкина, мы неустанно восторгаемся своеобразием и неповторимостью художественного мира, созданного поэтом. И каждый из нас находит в этом мире что-то свое, особенно близкое и дорогое.

Почему же все, что связано с именем великого поэта, бесконечно дорого каждому человеку? Почему с такой любовью чествуют Пушкина миллионы?

Впервые услышав строки:



Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы! —



мы повторяем эти слова, и они становятся первой клятвой верности Родине, ее бессмертной поэзии, умеющей поднять человека на вершину подвига.

А. С. Пушкин — родоначальник одной из величайших литератур мира, основатель русского реализма с его передовыми традициями. Он создал классический русский литературный язык. По выражению Н. В. Гоголя, "при имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. . . " Русской земле нужен был такой поэт как утешение за все утраты и невзгоды, за все потрясения, которые обрушила на нее история — от Батыя до Наполеона. Он был нужен ей как праздник победы, как высший взлет народного самосознания.

Поэзия Пушкина, с ее чувством свободы и независимости, с чувством достоинства и благородства, легла в основу нашей нравственности. Всем своим творчеством, своим жизненным поведением, своим моральным кодексом Пушкин — наш современник, наш друг, учитель.

Безгранично и преданно любя свой народ, Пушкин открыл родную землю в ее неповторимой красоте. Ведь сам он был величайшим патриотом. Мы благодарны ему за то, что поэзия его учит нас любить Отчизну, любить глубоко и неизменно. И в тысячный раз изумляясь чуду родной природы, мы не замечаем уже, что смотрим на нее пушкинскими глазами, мыслим образами, сравнениями, которые впервые вспыхнули в его кристальных стихах. Приходит золотая осень, и мы мысленно повторяем:



Унылая пора!

Очей очарованье,

Приятна мне твоя прощальная краса. . .



Снежным зимним утром вспоминаем:

Пришла, рассыпалась клоками,

Повисла на суках дубов,

Легла волнистыми коврами

Среди полей, вокруг холмов.



Идут годы. . . Мы становимся взрослее, и нам открываются в творчестве Пушкина такие глубины, такие красоты, о которых раньше и не подозревали, снова и снова мы находим что-то новое, неведомое. У каждого возраста свой Пушкин. Он всегда оказывается рядом. Его творчество возникает перед нами в самых разных жизненных ситуациях. Не о нашем ли времени эти слова:



Если жизнь тебя обманет,

Не печалься, не сердись!

В день уныния смирись:

День веселья, верь, настанет.



Получилось, будто сам поэт нас успокаивает. Пушкин и сегодня учит нас смелости, учит не робеть перед опасностью, мужественно преодолевать трудности.

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