Аблеухов — герой романа Андрея Белого «Петербург» (первая редакция — 1913, вторая — 1922, варианты названия - «Злые тени», «Лакированная карета»). Роман создавался как вторая часть трилогии «Восток и Запад», начатой романом «Серебряный голубь».



Петербург не только место действия – образ города приобретает в романе символический характер. Это и реальный город, столица империи, и точка встречи Востока и Запада в истории России, «окно в Европу» для азиатской России. Так же и герои романа Белого двусоставны по своей природе, каждый из них наделен типическими чертами реалистического художественного образа и символическим значением, которое вкладывает в него автор. Кроме того, Белый считал, что мировое развитие совершается по системе возвратов, и каждое явление, возрождаясь на очередном витке в новом обличье, сохраняет в себе черты исторического прообраза. Поэтому такое важное значение в авторских характеристиках приобретают упоминания о генеалогии героев. Главное лицо романа — Николай Аполлонович А. , сын сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеу-хова; это и русский студент XX века, занимающийся философией, и древний «туранец», потому что в жилах его отца течет азиатская кровь. Последний год работы над романом совпал с увлечением Белого антропософскими идеями Рудольфа Штейнера, также отразившимися в романе.



А. не является главным героем в общепринятом смысле этого слова, но он поставлен автором в центр сюжетных переплетений, которые развиваются в самостоятельные темы. Первая — и главная — сюжетная линия связана с террористическим актом, который он должен совершить против своего отца, крупного государственного чиновника, наделенного одновременно яертами обер-прокурора синода Константина Петровича Победоносцева и героя романа Л. Н. Толстого Каренина. Революционеры-террористы воспользовались его неосторожным обещанием совершить террористический акт против отца, отношения с которым Аб-леухова-сына напоминают отношения Андрея Белого к собственному отцу. Семейные отношения старшего Аблеухова с женой, которая на страницах романа возвратилась в семью после длительного разрыва с мужем, во многом напоминают отношения между родителями Андрея Белого, неоднократно описанные им в мемуарах и воспроизведенные в ряде прозаических произведений.



Параллельно развивается история идейного революционера-террориста Дудкина, сквозь облик которого проступают черты Евгения из «Медного всадника». Дудкин, университетский товарищ А. , направленный к нему для подготовки покушения, передает ему коробку с сардинницей, где и спрятана бомба для убийства отца. Действиями Дудкина руководит Лип-панченко, тайный агент охранки, с которым входит в роман тема провокации, всеобщего предательства, попавшая на страницы романа во многом под впечатлением разоблачения Азефа и убийства П. А. Столыпина Д. Богровым, в прошлом также агента охранки. В романе Белого охранное отделение выступает в двух ипостасях: оно помогает террористу Лип-панченко готовить покушение на сенатора Аблеухова через его сына, и оно же охраняет сенатора и сообщает ему о предосудительных связях Николая Аполлоновича. Разоблачение Липпанченко и убийство его Дудкиным, сходящим с ума, заканчивают эту сюжетную линию.



Есть в романе и романтическая линия, связанная с увлечением Николая Аполлоновича Софьей Петровной Лихутиной и ее мужем, но она не получает продолжения. Развязкой главной сюжетной линии становится взрыв в доме сенатора Аблеухова, который в силу стечения обстоятельств обходится без жертв. В эпилоге Белый отправляет Николая Аполлоновича за границу, где он пребывает вплоть до смерти отца, а самого отца, вышедшего в отставку, заставляет безвыездно жить в деревне.



Роману А. Белого посвящена обширная критическая и исследовательская литература. Сразу после выхода современники оценили роман как значительное литературное событие, но в центре обсуждения оказались не те или иные герои, а его главные темы. Особенно острую реакцию вызвали образы революционеров, которые в изображении А. Белого наделены чертами персонажей «Бесов» Достоевского. «Русские революционеры,— писал анонимный автор, - делятся для автора «Петербурга)) на две категории: обманутых дураков и подлых обманщиков…».