Абрамов Ф.А. - Вариант 1

АБРАМОВ, ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1920–1983), русский писатель. Родился 29 февраля 1920 в с. Веркола Архангельской области в семье крестьянина. Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 студентом филологического факультета Ленинградского университета ушел на фронт. После войны завершил высшее образование, стал кандидатом наук, заведующим кафедрой советской литературы в ЛГУ. С 1949 публиковал литературно-критические статьи. Первый роман Братья и сестры (1958) положил начало эпическому циклу Пряслины (другие романы Две зимы и три лета, 1968, и Пути-перепутья, 1973), полностью изданному в 1974 и отмеченному Государственной премией СССР (1975). В 1978 Абрамов дополнил цикл романом Дом.

Действие тетралогии Пряслины происходит в деревне Пекашино на севере России и охватывает период от Отечественной войны до начала 1970-х годов. После гибели на фронте отца главой семьи становится четырнадцатилетний Михаил Пряслин. На подростка ложатся не только заботы о младших братьях и сестрах, но и обязанность наравне со взрослыми работать в колхозе. Повествование о Пряслиных – типичной русской крестьянской семье, испытавшей на себе все жестокие перипетии 20 в. , – сделало Абрамова одним из наиболее заметных представителей «деревенской прозы» – плеяды писателей, занимавшихся художественным исследованием глубинных пластов народной жизни. Для тетралогии характерен эпический стиль, скрупулезное описание деревенского быта и судеб героев. Творчество Абрамова в целом благожелательно оценивалось критикой, но прозаика огорчало, что основное внимание отдавалось его романам, в то время как он считал важными также и свои произведения других жанров. Так, важной вехой в творчестве Абрамова стала повесть Деревянные кони (1978), действие которой происходит в его родных местах – на русском Севере, в Пинежье. Картины деревенского быта, любовно нарисованные в повести, напоминают о «деревянном и берестяном царстве», в котором прошло детство будущего писателя. Главной героине, старухе Василисе Милентьевне, Абрамов придал черты своей матери. В 1973 повесть была инсценирована, по ней был поставлен спектакль в Театре на Таганке (режиссер Ю. Любимов). Абрамов осмысливает жизнь своих героев как в военные и послевоенные годы, так и в конце 1970-х, когда в центре внимания писателей-«деревенщиков» оказалась не столько борьба крестьянина за выживание, сколько мироощущение человека, духовно связанного с природой. Природное трудолюбие, ум и нравственная сила крестьян, показанных в произведениях Абрамова, оказываются сильнее суровых внешних обстоятельств. Умер Абрамов в Ленинграде 14 мая 1983. .