Сочинение Абрамов О чем плачут лошади

Нарисуйте мир далекого детства, который ожил перед автором. Что было самым запоминаю­щимся в этой картине?

Мир, который нарисовал автор, — мир деревни, в котором тесно связаны человек и животное. Среди всех «брать­ев меньших» главной фигурой была ло­шадь — помощница и кормилица. Среди этих тружениц и мучениц автор особо вы­делял Рыжуху. Вспоминая о своей люби­мице, автор ставит в центр рассказа вооб­ражаемый разговор с ней.

Почему именно лошади вызывали у рассказ­чика чувство жалости и даже вины?

У Абрамова типично крестьянский под­ход к животным — он честно и четко оце­нивает роль и место лошади в организа­ции всей жизни крестьянина. Потеряв лошадь, человек практически лишался возможности выжить в тех условиях, ко­торые были реальностью. Так определя­лась роль лошади — главной спаситель­ницы и помощницы в крестьянском быту. Отсюда были и забота, и любовь к ней и, поскольку работала она много, а пита­лась плохо, то и жалость к неприхотливой и преданной помощнице. По этой же причине рождалось и чувство вины перед ней.

Как рисует автор портрет своей героини — Рыжухи?

Портрет своей главной героини Рыжухи автор рисует, сравнивая ее с другими ло­шадьми того же хозяйства и настойчиво подчеркивая и сходство, и отличие этих тружеников полей. «Рыжуха была тех же статей и тех же кровей, что и остальные кобылы и мерины. Из породы так называемых мезенок, лошадок некруп­ных, неказистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособлен­ных к тяжелым условиям Севера. В четы­ре-пять лет у нее уже была сбита спина под седелкой, заметно отвисло брюхо и да­же вены в пахах начали пухнуть…

Рыжуха была кобылка чистая, оп­рятная, да к тому же сохранила свой веселый, неунывающий характер, но­ровистость молодости».

Что вас удивило в диалоге рассказчика и его любимицы?

Самым удивительным в диалоге автора и его любимицы было не то, что они ведут разговор как два человека, а то, что автору близки беды и заботы измученной непосильным трудом лошади, и то, что он чувствует себя в неоплатном долгу перед «братьями нашими меньшими».

Касается ли и нас укор животных, которыми мы так жестоко пренебрегаем?

Этот укор не только касается нас. Он напрямую обращен к нам и подсказыва­ет каждому из нас упрек в нашем не­внимании и пренебрежении к миру всего живого.

Можно ли увидеть в строках этого рассказа элементы притчи, попытку автора помочь своим современникам решить проблемы связи с живой природой?

Элементы притчи, живого и непо­средственного поучения читателям нахо­дим мы и в сюжете произведения, и в со­держании непосредственных реплик — обращений автора. Наше отношение к живой природе несправедливо и вредно для нас самих. Об этом автору удалось рассказать в таком небольшом произведе­нии со всеми приметами притчи.