Сочинение Абрамов О чем плачут лошади
Нарисуйте мир далекого детства, который ожил перед автором. Что было самым запоминающимся в этой картине?
Мир, который нарисовал автор, — мир деревни, в котором тесно связаны человек и животное. Среди всех «братьев меньших» главной фигурой была лошадь — помощница и кормилица. Среди этих тружениц и мучениц автор особо выделял Рыжуху. Вспоминая о своей любимице, автор ставит в центр рассказа воображаемый разговор с ней.
Почему именно лошади вызывали у рассказчика чувство жалости и даже вины?
У Абрамова типично крестьянский подход к животным — он честно и четко оценивает роль и место лошади в организации всей жизни крестьянина. Потеряв лошадь, человек практически лишался возможности выжить в тех условиях, которые были реальностью. Так определялась роль лошади — главной спасительницы и помощницы в крестьянском быту. Отсюда были и забота, и любовь к ней и, поскольку работала она много, а питалась плохо, то и жалость к неприхотливой и преданной помощнице. По этой же причине рождалось и чувство вины перед ней.
Как рисует автор портрет своей героини — Рыжухи?
Портрет своей главной героини Рыжухи автор рисует, сравнивая ее с другими лошадьми того же хозяйства и настойчиво подчеркивая и сходство, и отличие этих тружеников полей. «Рыжуха была тех же статей и тех же кровей, что и остальные кобылы и мерины. Из породы так называемых мезенок, лошадок некрупных, неказистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособленных к тяжелым условиям Севера. В четыре-пять лет у нее уже была сбита спина под седелкой, заметно отвисло брюхо и даже вены в пахах начали пухнуть…
Рыжуха была кобылка чистая, опрятная, да к тому же сохранила свой веселый, неунывающий характер, норовистость молодости».
Что вас удивило в диалоге рассказчика и его любимицы?
Самым удивительным в диалоге автора и его любимицы было не то, что они ведут разговор как два человека, а то, что автору близки беды и заботы измученной непосильным трудом лошади, и то, что он чувствует себя в неоплатном долгу перед «братьями нашими меньшими».
Касается ли и нас укор животных, которыми мы так жестоко пренебрегаем?
Этот укор не только касается нас. Он напрямую обращен к нам и подсказывает каждому из нас упрек в нашем невнимании и пренебрежении к миру всего живого.
Можно ли увидеть в строках этого рассказа элементы притчи, попытку автора помочь своим современникам решить проблемы связи с живой природой?
Элементы притчи, живого и непосредственного поучения читателям находим мы и в сюжете произведения, и в содержании непосредственных реплик — обращений автора. Наше отношение к живой природе несправедливо и вредно для нас самих. Об этом автору удалось рассказать в таком небольшом произведении со всеми приметами притчи..