Сочинение Абрикос под войнами

Наш пятиэтажный дом гордится своими палисадниками. В одном - цветы и кусты, в другом - две подружки вишни. Каждый год они будто соревнуются, кто из них больше плодов даст. А в нашем палисаднике царствует абрикос. Никто с пожилых жителей не припоминает, когда он был посажен. Дерево уже достигло третьего этажа. Своими ветками оно касается балконов, окон. Из окна можно протянуть руку и притронуться к веточке. В солнечные дни в комнаты заглядывают капризные тени веточек абрикоса, и я люблю их рассматривать. Иногда вижу на стене комнаты отображения птицы, которая садится на одну из ветвей. Весной дерево укрывается душистыми белыми цветами. Нельзя отвести глаз от такого настоящего чуда. Дерево так густо цветет, что взглядом ни проникнуть к кроне. Воробьи, правда, умудряются пробраться в эту бледно снежную палатку, их захваченное чириканье слышит каждый житель дома и завидует, что птичка беспрепятственно может барахтаться в белых ароматных цветах.



Даже сквозь затворенные оконные стекла в комнаты проникает аромат абрикоса, который так удивительно цветет. А воробьи не боятся даже пчел, которые чувствуют себя настоящими хозяйками среди этих цветов. Постепенно цветочки абрикоса тускнеют, будто кто-то день по дню втайне от жителей смывает с дерева краску. А потом дерево укрывается зеленью листвы, среди которой, если присмотреться внимательнее, можно увидеть маленькие зеленые плоды. И уже в разгар лета оранжевые, с красноватыми бочками плоды привлекают к себе взгляды ребятишек. Плоды глухо опадают на землю. Взрослые запрещают детям поднимать с земли абрикосы - дескать, городские плоди вредные для здоровья. Тем не менее, ребята не слушают запрета родителей, тщательно собирают урожай. Мне же кажется, что абрикоса грустит, так как жители города пренебрегают ее плодами. Наступает осень, и снова яркий абрикосовый свет заливает комнаты. Но это уже свет желтой листвы. Оно густо застелила землю под деревом. Яркий желтый свет льется уже снизу. Крона абрикоса тускнеет, будто кто-то невидимый один по одному выключает праздничные фонарики.



Вместе с тем зимой абрикоса снова радует всех белизной. Она густо покрыта снегом. Я люблю свой двор, этот палисадник с абрикосом. Здесь мне уютно, приятно.