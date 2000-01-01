Адамович А.М. - Вариант 1

Адамович Александр Михайлович

Родился 3 сентября в деревне Конюхи Минской области в семье врача. С 1928 семья жила на Бобруйщине, где ее застала Отечественная война. С 14 лет вместе с родственниками принимал участие в деятельности антифашистского подполья, с 1943 до начала 1944 сражался в партизанском отряде.



В 1944 уехал на Алтай, где жила его тетя, поступил в Лениногорский горно-металлургический техникум, поселился в студенческом общежитии (мать и брат остались в партизанском отряде, отец - на фронте).



После войны вернулся в Белоруссию, поступил в Минский университет, закончил аспирантуру, защитив кандидатскую диссертацию. Работая в Институте литературы им. Я. Купалы, защитил докторскую диссертацию.



В 1962 - 66 жил в Москве, учился на Высших сценарных курсах, одновременно читая курс белорусской литературы в МГУ им. М. Ломоносова. Затем вернулся в Минск, продолжив работу в Институте литературы. Член-корр. АН Белоруссии с 1980. Начал литературную деятельность романом "Война под крышами" (1960). Его перу принадлежат повести "Сыновья уходят в бой" (1965), "Хатынская повесть"(1968 - 72), "Я из огненной деревни" (1977, совместно с Я. Брылем и В. Колесником), "Каратели" (1980), "Блокадная книга" (1977 - 81, совместно с Д. Граниным).



Автор рассказов, многочисленных публицистических очерков, активный общественный деятель. Живет и работает в Минске.



Использованы материалы кн. : Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. Москва, 2000.



Алесь (Александр Михайлович) Адамович — прозаик, критик, литературовед, публицист, общественный деятель. «Фигура европейского масштаба», по словам Василя Быкова.



Член-корреспондент АН БССР (1980), доктор филологических наук (1962), профессор (1971). Член Союза писателей СССР с1957 . Член Союза журналистов СССР с 1967. Член Союза кинематографистов СССР с 1977. Лауреат Государственной премии БССР им. Якуба Коласа (1976 ), премии Министерства обороны СССР (1974 ) — за книгу «Хатынская повесть».



Писал прозу, научные и критические статьи, публицистику — на белорусском и русском языках.



Родился в семье служащих З сентября 1927 года (паспортная дата). А на самом деле —3 августа 1926 года: мать в войну, спасая сына от угона в Германию, в школьном свидетельстве исправила дату его рождения. Родился в деревне Конюхи, Копыльского района, Минской области. «Самое таинственное, легендарное место в моей биографии — эти самые Конюхи, в них я родился… Я ничего из конюховской жизни не помню…»



Учась на врача, его отец — Адамович Михаил Иосифович (1902 года рождения, деревня Рачень Слуцкого района) в студенческие каникулы подрабатывал в Копыльском Доме отдыха. После же окончания медицинского факультета Белорусского государственного университета, (поступил туда в 1923 году), был направлен в 1928 году на постоянную работу в поселок Глуша (Бобруйский район, Могилевская область). Переехал туда вместе с женой — Анной Митрофановной (1904 года рождения, деревня Заболотье Любанского района, в 1935-1936 гг. окончила Могилевсую фармацевтическую школу) и сыновьями: Евгением (1924 года рождения, в будущем - врач) и Александром.



«А настоящая малая родина, где я входил в возраст и в жизнь — рабочий поселок Глуша. Советское уточнение: стеклозавод «Коминтерн».



В 1930 году деда Алеся Адамовича, Митрофана Фомича Тычино, «раскулачили» и выслали вместе с женой и тремя детьми (из семи) в далекую и холодную Якутию. Это сказалось на судьбе всех остальных детей М. Ф. Тычины. Матери Алеся Адамовича власти без конца напоминали, что она — «дочь кулака». Дед Митрофан остался навек в якутской земле, остальные члены его семьи вернулись в Беларусь. Эти события отозвались во многих произведениях А.

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