Сочинение Афоризмы городничего в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

Один из главных персонажей комедии «Ревизор», так ярко нарисованный Н. В. Гоголем, городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский. Это «неглупый по-своему человек». В его речи много точных характеристик, крылатых выражений, ставших настоящими афоризмами.

Собрав в своем доме городских чиновников, чтобы предупредить их о приезде ревизора, городничий так говорит о своей деятельности: «Нет человека, который бы за собой не имел каких-нибудь грехов». Судье Амосу Федоровичу, любящему поговорить на научные темы, Антон Антонович замечает: « В ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было». На спор почтмейстера с судьей о близкой войне с турками городничий отвечает: «Пальцем в небо попали».

Городские чиновники и купцы побаиваются и не любят градоначальника. Об отношении купечества к себе Антон Антонович говорит: «Я им солоно пришелся».

По вине городничего в городе творятся большие беспорядки. Боясь разоблачения, он восклицает: «Выносите, святые угодники». Квартального, берущего большие взятки, городничий предупреждает: «Не по чину берешь»!

Когда Антон Антонович принимает Хлестакова за важного чиновника из Петербурга, то на предложение последнего садиться отвечает: «Чин такой, что постоять можно».

Обрадовавшись хмельному откровению Хлестакова, городничий произносит: «Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке».

Оправдываясь перед Хлестаковым за то, что высек унтер-офицерскую вдову, Антон Антонович договорился до такого абсурда, что утверждает: «Унтер-офицерская вдова сама себя высекла».

Городничий представляет себя и свою жену будущими родственниками важного чиновника и мечтательно произносит: «Какие мы теперь с тобой птицы сделались, высокого полета».

Когда открылась вся правда о лжеревизоре Хлестакове и городские чиновники дружно посмеиваются над городничим, Антон Антонович произносит свою финальную фразу, ставшую настоящим афоризмом: «Чему смеетесь? – Над собою смеетесь!».