Сочинение Ахматова А. А. и Украина

В биографии Анны Ахматовой можно без труда отыскать одесские, евпаторийские, севастопольские страницы. Но самым «ахматовским» городом Украины является Киев.

В Киеве Анна Ахматова впервые побывала ещё в пятилетнем возрасте. Здесь в конце ХIХ — начале ХХ века проживала её тётка по материнской линии, и семья Горенко часто приезжала погостить к родственникам. Так, зиму 1894–1895 годов они провели в гостинице «Националь», которая находилась на углу улицы Крещатик и Бессарабской площади. В Киеве, как вам уже известно, Ахматова окончила гимназию, училась на Высших женских курсах, венчалась с Николаем Гумилёвым. Именно в Киеве в свой последний гимназический год Анна впервые по-настоящему осознаёт себя поэтом. В киевский период ею было создано много стихотворений.

Живописные парки и сады, Владимирская горка, древние киевские храмы не могли не привлечь молодую девушку. Ещё в ранние годы она полюбила величественные строения Софийского собора, Печерской лавры, Андреевской церкви, Михайловского монастыря. Приехав в Киев в 1914 году, Анна Ахматова посвятила ему такие тревожно-радостные строки:

Древний город словно вымер,

Странен мой приезд.

Над рекой своей Владимир

Поднял чёрный крест.

Украинские поэты хорошо знали поэзию Ахматовой, следили за её творчеством. Многие из них были знакомы или переписывались с Анной Андреевной. Сохранились отзывы Анны Ахматовой о творчестве Леонида Первомайского. Его стихи о фронтовых письмах она назвала удивительной поэзией. Мыкола Бажан, оказавшийся вместе с Ахматовой в Италии во время вручения ей международной премии, посвятил поэтессе эссе. Прославленный украинский поэт и переводчик Григорий Кочур вспоминал, что, находясь в застенках ГУЛАГа, он и его товарищи часто читали стихи Ахматовой, а в последние месяцы её жизни он посетил Анну Андреевну, и между двумя близкими по духу поэтами состоялась долгая беседа.