Сочинение Ахматова Елизавета Николаевна

"Ахматова Елизавета Николаевна"



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Ахматова, Елизавета Николаевна, писательница и переводчица (1820 - 1904). Родилась в дворянской семье Астраханской губернии. Произведения ее стали появляться в печати с конца сороковых годов. Была тогда же в большой дружбе с О. И. Сенковским , о котором оставила интересные воспоминания (см. \"Русская Старина\", 1889 и 1890), с Н. И. Пироговым (см. там же и в его \"Севастопольских письмах\", СПб. , 1907) и другими литературно-общественными деятелями. Написала несколько оригинальных повестей: \"Замосковная летопись о наших женских делах и других\" (\"Библиотека для чтения\", 1848), \"Вторая замосковная летопись\" (там же, 1849), \"Третья замосковная летопись\" (1850), \"Мачеха\" (1851), \"Вторая жена\" (\"Сын Отечества\", 1857) и др. Литературно и гладко изложенные, они обратили на себя внимание критики (см. Дружинин , т. VI), но А. вскоре отдалась почти всецело переводческой деятельности, помещая свои переводы в \"Библиотеке для чтения\", \"Отечественных Записках\" и других изданиях, а с 1856 года в своем собственном ежемесячном журнале: \"Собрание иностранных романов\" (существовал 30 лет). Переводила она (свыше 300 романов) преимущественно Понсон дю Террайля, Габорио, Ксавье де Монтепена и т. п. авторов, вследствие чего журнал пользовался популярностью средней провинциальной публики, но печатала также произведения Ж. Занд, В. Гюго, Ф. Шпильгагена и других. Издавала также детский журнал \"Досуг и Дело\" (1864 - 66) и \"Сборник переводов\" с иллюстрациями (1867 - 78).