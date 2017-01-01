Сочинение Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и психологическое богатство русского роман

Анна Андреевна Ахматова известна и любима, прежде всего, как лирический поэт, равный среди равных в ряду блистательных талантов Серебряного века. В большей и лучшей части своего творчества Ахматова шла от жизни и к жизни, к ее истинной сути.

Творчество поэтессы неоднородно. Особое место в ее лирике занимает тема любви. Любовь Ахматовой необыкновенна, сколько в ней чувства и красоты! Сколько в ней пережитого, откровенного и чистого!



Лирику Ахматовой отличает особый взгляд на, казалось бы, обычные вещи. Мелкие, незначительные детали в ее стихах приобретают новый смысл:



Тот же голос, тот же взгляд,



Те же волосы льняные



Все, как год тому назад



Сквозь стекло лучи дневные



Известь белых стен пестрят…



(«Два стихотворения»)



Это стихотворение было написано в 1909 году. Любовь – это всегда откровение, размышление, крик души, без тени пафоса и показных эмоций. Чувства лирической героини понятны каждой женщине. Чаще всего показывается в любовной поэзии сильный и сдержанный внешне человек, его эмоции скрыты за размышлениями и яркими деталями. Пейзаж также передает внутреннее состояние поэтессы:



И стройных жниц короткие подолы,



Как флаги в праздник, по ветру летят –



Теперь бы звон бубенчиков веселых,



Сквозь пыльные ресницы долгий взгляд.



Стихотворение «Я слышу иволги всегда печальный голос…» - воспоминание об утраченном счастье. А тончайшее восприятие природы неотделимо от печали и сосредоточенности одиночества. Пейзаж стихотворения психологичен. Он помогает читателю увидеть и почувствовать счастье лирической героини, которое прошло, но осталось в памяти:



Не ласки жду я, не любовной лести



В предчувствии неотвратимой тьмы,



Но приходи взглянуть на рай, где вместе



Блаженны и невинны были мы.



Любовная лирика Анны Ахматовой подобна русскому роману 19 века, ибо в ней сосредоточены чувство стыдливости, гордости, желания, силы внутреннего мира, которые невозможно представить без каких-то пейзажных зарисовок.



7 декабря 1921 года, несколько месяцев спустя после расстрела Гумилева большевиками, якобы за участие в контрреволюционном заговоре, Ахматова пишет от его имени стихотворение без названия, которое поражает глубиной тоски по погибшему мужу:



Я с тобой, мой ангел не лукавил,



Как же вышло, что тебя оставил



За себя заложницей в неволе



Всей земной непоправимой боли.



Для того чтобы проникнуться чувствами, испытываемыми лирической героиней, совсем необязательно знать все, что было в ее жизни. Часто Ахматова описывала лишь небольшой фрагмент происходящего, а читатель должен сам додумать сюжет, становясь невольным свидетелем чьего-либо разговора. В других стихах показывается лирический герой, который изливает свою душу:



Она слова с трудом говорила:



«Это все… Ах, нет, я забыла»,



Я люблю вас, я вас любила



Еще тогда! –



Да!



(«Хочешь знать, как все это было?»)



Ахматова отразила в своем творчестве образы различных женщин: это и жена, и любовница, и вдова, и мать.



Часто в стихотворениях любовь Ахматовой – это страдание:



То в инее ярком блеснет,



Почудится в дреме левкоя…



Но верно и тайно ведет



От счастья и от покоя



Таким образом, можно говорить о том, что любовь – это не только блаженство, но и страдание, и отсутствие покоя. Психологизм – основная составляющая лирики Ахматовой. Все творчество поэтессы – это огромный лирический роман, состоящий из многих историй любви. Обычно ее стихи – начало драмы или его кульминация.

Ахматова обладала удивительным стремлением познать внутренний мир человека. Психологическая убедительность ее произведений достигается, на мой взгляд, за счет деталей:



Он любил три вещи на свете:



За вечерней пенье, белых павлинов



И стертые карты Америки.



Стихотворения Ахматовой чаще всего бессюжетны, они основаны на переживаниях и чувствах. На мой взгляд, лирика поэтессы напоминает немое кино, где огромную роль играют ближний и задний планы и детали, которые создают определенную картину. .