Ахшарумов Д.Д. - Вариант 1

Друг друга жгут и режут люди!

Но время лучшее придет:

Война кровавая пройдет,

Земля произрастет плодами,

А бедный мученик-народ

Свободу жизни обретет

С ее высокими страстями [. . . ]

И для людей другая жизнь начнется —

Гармонией живой исполнится она.

Д. Д. АХШАРУМОВ



Все зависит от народа, без него мы не подвинемся, не уйдем вперед; нам надо короче узнать наш народ и сблизиться с ним.

Д. Д. АХШАРУМОВ



Сын военного историка генерал-майора Д. И. Ахшарумова, Дмитрий Ахшарумов родился в Петербурге 7 (19) мая 1823 г. Окончив Первую петербургскую гимназию, поступил в 1842 г. на Восточное отделение Петербургского университета. В 1846 г. окончил его со степенью кандидата, получив назначение на службу в азиатский департамент министерства иностранных дел.

В университете Ахшарумов сблизился с И. М. Дебу; полученные от него «социальные книги» дали Ахшарумову «новый взгляд на жизнь» (Петрашевцы, с. 682). Весною 1848 г. , познакомившись с учением Фурье (ранее Ахшарумов прочитал книгу французского коммуниста-утописта Э. Кабе «Путешествие в Икарию», но она не произвела на него большого впечатления), Ахшарумов становится страстным приверженцем идей социализма. «Отсюда. . . началось во мне социальное направление. . . » — позже свидетельствовал он (ДП, т. 3, с. 143).

С декабря 1848 г. Ахшарумов становится активным участником собраний у Петрашевского; он посещает также кружки братьев Дебу, Н. С. Кашкина. Характер воззрений Ахшарумова раскрывают его рукописи, фигурировавшие на следствии. В одной из них, относящейся к лету 1848 г. , он пишет «о невозможности улучшения жизни человечества до сего принятыми средствами — религею и ею предписываемыми правилами, проповедями священников, устройством суда и законов, и о крайней необходимости изменить все, переделать во всех основаниях общество — всю нашу глупую, бестолковую и пустую жизнь» (Петрашевцы, с. 663).

В этой же работе Ахшарумов говорит о необходимости уничтожения семейной жизни — «в таком виде, как она теперь», уничтожения «труда в таком виде, как он теперь, или взаимного пожирания», об уничтожении собственности, «государства, никуда не годного, с его министрами и царями и их вечной безрассудной, бесполезной политикой», а также об уничтожении «законов, войны, войска. . . городов и столиц, в которых люди тяготятся и не перестают страдать, и проводят жизнь в одних мученьях, и умирают в отвратительных болезнях» (Петрашевцы, с. 663—664). Он мечтает «о перемене всей этой бестолковщины в новый порядок вещей», приводя при этом отрывок (по-французски) из стихотворения «Безумцы» Беранже:

Обновленная вся, брачный пир

Отпирует земля с небесами,

И та сила, что движет мирами,

Человечеству даст вечный мир *.

По представлениям Ахшарумова, силой, которая создаст новое общество, является труд человека — работника: «Человек — работник: от природы ему дан ум и страсти, даны руки с мускулами и тонкие пальцы (работ много — много ему надо — и работников с различными способностями много, потому необходимо распределение работ)» (Петрашевцы, с. 664).

В записке (осень 1848 г. ), захваченной жандармами при аресте И.

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