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Актер

    Рассказ этот -- истинное происшествие. Случилось в Астрахани. Рассказал
    мне
     об этом актер-любитель.
     Вот что он рассказал:
     "Вот вы меня, граждане, спрашиваете был ли я актером? Ну, был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего этом нет выдающего.
     Конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего.
     Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А средь публики -- знакомые,
     родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь - подмигивают с
     партеру -- дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь
     -- дескать, оставьте беспокоиться, граждане. Знаем. Сами с усами.
     Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь.
     Вот раз ставили мы пьесу "Кто виноват?". Из прежней жизни. Очень это сильная
     пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень
     натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса.
     Так вот, поставили эту пьесу.
     А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, - выпил. И в
     жаре до того бродягу, растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И, как выйдет
     к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит.
     Режиссер Иван Палыч мне и говорит:
     -- Не придется, говорит, во втором акте его выпущать. Передавит, сукин сын,
     все лампочки. Может, говорит, ты заместо его сыграешь. Публика - дура, не поймет.
     Я говорю:
     -- Я, граждане, не могу, говорю, к рампе выйти. Не просите. Я, говорю, сейчас два
     арбуза съел. Неважно соображаю.
     А он говорит:
     -- Выручай, браток. Хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, говорит, просветительной работы.
     Все-таки упросили. Вышел я к рампе.
     И вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пиджаке, в брюках. Только что
     бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика, хотя и дура, а враз узнала меня.
     -- А. -- говорят,-- Вася вышедши! Не робей, дескать, дуй до горы. .

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