Рассказ этот -- истинное происшествие. Случилось в Астрахани. Рассказал

мне

об этом актер-любитель.

Вот что он рассказал:

"Вот вы меня, граждане, спрашиваете был ли я актером? Ну, был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего этом нет выдающего.

Конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего.

Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А средь публики -- знакомые,

родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь - подмигивают с

партеру -- дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь

-- дескать, оставьте беспокоиться, граждане. Знаем. Сами с усами.

Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь.

Вот раз ставили мы пьесу "Кто виноват?". Из прежней жизни. Очень это сильная

пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень

натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса.

Так вот, поставили эту пьесу.

А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, - выпил. И в

жаре до того бродягу, растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И, как выйдет

к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит.

Режиссер Иван Палыч мне и говорит:

-- Не придется, говорит, во втором акте его выпущать. Передавит, сукин сын,

все лампочки. Может, говорит, ты заместо его сыграешь. Публика - дура, не поймет.

Я говорю:

-- Я, граждане, не могу, говорю, к рампе выйти. Не просите. Я, говорю, сейчас два

арбуза съел. Неважно соображаю.

А он говорит:

-- Выручай, браток. Хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, говорит, просветительной работы.

Все-таки упросили. Вышел я к рампе.

И вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пиджаке, в брюках. Только что

бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика, хотя и дура, а враз узнала меня.

-- А. -- говорят,-- Вася вышедши! Не робей, дескать, дуй до горы. .

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