Один из обитателей ночлежки, чье настоящее имя читателю неизвестно. В прошлом он был актером, играл на сцене под псевдонимом Сверчков-Заволжский. Сейчас он пьяница, опустившийся на самое дно жизни. Часто вспоминает свое прошлое, пытается цитировать классиков, но ему мало что удается вспомнить. Лука утешает А. , рассказывая тому про бесплатную лечебницу для алкоголиков. А. надеется, перестает пить и начинает копить деньги на дорогу. Но жизнь его заканчивается трагически. Он повесился, когда понял, что уже навряд ли может спастись. .