I

Они лежат на столе, покрытом плюшевой скатертью, в каждой гостиной - пухлые, с золоченым обрезом и металлическими застежками, битком набитые бородатыми, безбородыми, молодыми и старыми лицами.

Мнение, что альбом фотографических карточек - семейная реликвия, сокровище воспоминаний и дружбы, совершенно ошибочно.

Альбомы выдуманы для удобства хозяев дома. Когда к ним является в гости какой-нибудь унылый, обворованный жизнью дурак, когда этот дурак садится боком в кресло и спрашивает, внимательно рассматривая узоры на ковре: "Ну, что новенького?", - тогда единственный выход для хозяев - придвинуть ему альбом и сказать: "Вот альбом. Не желаете ли посмотреть?"

И дальше все идет как по маслу.

- Кто этот старик? - спрашивает гость.

- Этот? Один наш знакомый. Он теперь живет в Москве.

- Какая странная борода. А это кто?

- Это наш Ваня, когда был маленький.

- Неужели?! Вот бы не сказал! Ни малейшего сходства.

- Да. . . Ему тогда было семь месяцев, а теперь двадцать девять лет.

- Гм. . . Как вырос! А это?

- Подруга жены. Она уже умерла. В Саратове.

- Как фамилия?

- Павлова.

- Павлова? У нее не было брата в Петербурге? В коммерческом банке.

- Не было.

- Я знал одного Павлова в Петербурге. А это кто, военный?

- Черножученко. Вы его не знаете. На даче в прошлом году познакомились.

- В этом году на даче нехорошо. Дожди.

В этом месте уже можно отложить альбом в сторону: беседа наладилась.

Для застенчивого гостя альбом фотографических карточек - спасательный круг, за который лихорадочно хватается бедный гость и потом долго и цепко держится за него.

Предыдущий гость, хотя и дурак, обиженный судьбой, но он человек не застенчивый, и альбом ему нужен только для разбега. Разбежавшись с альбомом в руках, он отрывается от земли на каком-нибудь "дождливом лете" и потом уже плавно летит дальше, выпустив из рук альбом-балласт.

Застенчивому человеку без альбома - гибель.

Мне пришлось быть в обществе одного юноши, который, придя в гости, наступил на собачку, попытался поцеловать хозяину руку и объяснил все это адской жарой (дело было в ноябре). Он чувствовал, что партия его проиграна, но случайно взгляд его упал на стол с толстым альбомом, и бедняга чуть не заплакал от радости.

Он судорожно вцепился в альбом, раскрыл его и, почуяв под ногами землю, спросил:

- А это кто?

- Это первый лист. Тут карточки нет. . . Переверните.

- А это кто?

- Это моя покойная тетя, Глафира Николаевна.

- Ну?! А это?

Он перелистал альбом до конца и - беспомощно и бесцельно повис в воздухе. "Спасите! - хотел крикнуть он. - Утопаю!"

Но вместо этого снова положил альбом на колени и спросил:

- Отчего же она умерла?

- Кто?. . Тетя? От сердечных припадков.

"Почему ты, подлец, - подумал молодой гость, - отвечаешь так односложно? Рассказал бы ты мне подробно, как болела тетка и кто ее пользовал. .

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