Алданов М.А. - Вариант 1

АЛДАНОВ Марк Александрович (наст. фам. Ландау) [26 октября (7 ноября) 1886, Киев — 25 февраля 1957, Ницца], русский писатель; прозаик и эссеист; один из самых читаемых (и переводимых на иностранные языки) писателей первой русской эмиграции, который получил известность благодаря своим историческим романам, охватывающим события двух веков русской и европейской истории (с середины 18 века).

Один путь — эмиграция

Сын богатого заводчика. Окончил классическую гимназию в Киеве (1904), юридический и физико-математический (отделение химии) факультеты Киевского университета. В разные годы опубликовал несколько работ по химии. В литературе дебютировал книгой «Толстой и Роллан» (1915). Вступив в партию народных социалистов в 1919, был командирован ею за границу и в Россию не вернулся. Жил в Париже, Берлине (1922-24), снова в Париже (до 1941; деятельно сотрудничал в журнале «Современные записки»), затем в Нью-Йорке, где вместе с М. О. Цетлиным основал «Новый журнал». В 1947 поселился в Ницце. По отзывам современников, в частности Г. В. Адамовича, отличался безупречностью русского «европейца», в чьем облике «ни разу не пришлось ощутить ничего, что искажало бы представление о человеке».

Взгляд на историю

Историософия Алданова, лежащая в основе его романов, сложилась рано и в дальнейшем не претерпела существенных изменений: эскизно она намечена в сборнике актуальных заметок «Армагеддон» (1918), где Алданов говорит о «моральном и умственном одичании» Европы в результате Первой мировой войны и большевистской революции, подробно развита в диалогах «Ульмская ночь. Философия случая» (1953). В качестве гносеологической предпосылки интерпретации исторических фактов Алданов выдвигал тезис о «картезианском состоянии ума», предполагающем сомнение и духовную независимость; отрицая наличие объективных исторических законов, рассматривал случай как важнейший двигатель истории, принимал исторический фатализм Л. Н. Толстого (эпохи «Войны и мира»), к которому относился с благоговением.

Фаталистически окрашенный агностицизм, устраняющий, по мнению Алданова, противоречие между рациональным и моральным подходами к истории, всецело определял концепцию его романных циклов: тетралогии «Мыслитель» — о Великой французской революции, наполеоновской эпопее, убийстве Павла I («Святая Елена, маленький остров», 1921; «Девятое термидора», 1923; «Чертов мост», 1925; «Заговор», 1927), а также трилогии о русской интеллигенции, пережившей революцию, попытку борьбы с большевиками и осваивающей опыт изгнания («Ключ», 1930; «Бегство», 1932; «Пещера», 1934-36).

Особенности творчества

В своем наиболее значительном романе «Истоки» (1950) Алданов воспроизвел широкую панораму событий в России и Европе в 1875-81, трактуя их как завязь причин, вызвавших впоследствии крушение Российской империи (эпизод убийства народовольцами Александра II принадлежит к лучшим страницам русской исторической прозы). О психологии революционерства, банкротстве современной культуры перед лицом исторических новообразований в виде фашизма и коммунизма Алданов писал в романах «Начало конца» (1939), «Живи как хочешь» (1952), «Самоубийство» (1957).

На стилистике романов Алданова сказалось влияние толстовского письма, как и контрастное ему стремление к «латинской» отчетливости в духе А. Франса. Разнородные составляющие манеры Алданова — «мрачное вдохновение смерти», по определению видного критика русской эмиграции М. Л. Слонима, как реакция на иррациональный поток жизни, скрупулезная верность историческому документу, скептический, лишенный иллюзий разбор мотивации человеческих поступков и т. д. — часто вредили целостности романной формы. Своих писательских высот Алданов, как правило, достигал в рамках отдельного эпизода либо портрета исторического лица (от Наполеона, Бакунина и Вагнера до Ленина и Муссолини).

Многочисленные, нередко блестящие эссе Алданова о «людях катастрофических эпох» собраны в книгах «Огонь и дым» (1922), «Современники» (1928), «Портреты и Новые портреты» (1931, 1936), «Земли, люди» (1932), «Юность Павла Строганова. . . » (1934). .