Сочинение Александр Иванович Куприн - яркий представитель школы критического реализма XX века

Критический реализм, как направление, родился еще в XIX веке. В XX веке он нашел свое выражение в творчестве многих известных писателей. Среди них А. И. Куприн, о котором Паустовский писал: "Мы должны быть благодарны Куприну, за его глубокую человечность, за его тончайший талант, за любовь к своей стране и огромную веру в счастье своего народа, и, наконец, за никогда не умиравшую в нем способность загораться от самого незначительного соприкосновения с поэзией".

Александр Иванович Куприн — один из самый талантливых русских писателей. Признанный мастер короткого рассказа, автор замечательных повестей, он сумел показать в своих произведениях широкую, многообразную картину русской жизни конца прошлого и начала нынешнего века. "Человек пришел в мир для безмерной свободы творчества и счастья" — эти слова из купринского очерка можно было бы взять эпиграфом ко всему его творчеству. Великий жизнелюбец, он верил, что жизнь станет лучше, и мечтал, что придет время, когда все люди будут счастливы.

Рассказ Куприна "Гранатовый браслет" — это не просто история любви, это глубокое размышление о том, какое значение имеет любовь в жизни человека. В круговороте повседневных забот, неотложных дел человек стремится сделать карьеру, овладеть жизненными высотами и забывает, что ничего нет на свете выше и прекраснее любви. Куприн напоминает нам об этом. Любовь Желткова к Вере помогла князю Василию понять самого себя, открыть для себя великую жизненную истину. Ведь до этого между ним и его женой не было духовной связи. Особое значение в рассказе имеет образ Аносова. Именно его слова о вечной, исключительной любви оказались пророческими.

В повести "Поединок" мы видим изображение "повального безобразного кутежа" офицеров, а также ужас, тоску и безумие человека, которого издевательство доводит до отчаяния, крайности (образ Хлебникова). Протест против насилия, порожденного скукой, пошлостью жизни (самоубийство солдат), гибель человеческой души среди тупости, мерзости, непонимания (образ Незнанского). Ромашов одинок, он не похож на других. Неординарный взгляд на человека отличает Ромашова, так же как и неприятие царящих вокруг отношений. Он человек сочувствующий и испытывающий жалость к людям.

Его антиподы — супруги Николаевы. Романтическая, чистая любовь сталкивается с холодным расчетом. Таким образом, "поединок" происходит между пошлостью и благородством, чистотой любви и холодной расчетливостью. Между добротой, человечностью и жестокостью. Вечный поединок между добром и злом. Гуманизм, доброта, душевная мудрость — вот чему можно учиться у А. И. Куприна. .