АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ — герой романа Ф. М. Достоевского «Игрок» (1866), 25-летний дворянин без средств, домашний учитель, живущий с семьей русского генерала (падчерицей Полиной и малолетними детьми) в отеле на немецком курорте Рулетенбурге. Генерал и окружающие его авантюристы-французы, маркиз Де-Грие и красавица Бланш, ждут богатого наследства от больной московской «бабушки»: тогда Де-Грие сможет жениться на Полине, а Бланш станет генеральшей. А. И. влюблен в Полину, но та отвечает ему презрением.



Неожиданно приехавшая «бабушка» проигрывает в рулетку почти все свое состояние, лишив Полину и генерала наследства. Де-Грие отказывается «без денег» жениться на Полине, которая еще должна французу 50 тысяч. Гордая до страсти, Полина хочет бросить их в «подлое лицо» Де-Грие. Деньги должен выиграть А. И. Счастливый случай приносит ему огромную сумму, но игра из средства самоутверждения и «служения» любимой превращается для него в настоящую страсть. Более полутора лет А. И. скитается по «игорным» городам Германии, опускаясь до службы в лакеях, попадая в тюрьму за неуплаченный долг.



В образе А. И. есть автобиографические черты: в 1860-е гг. в Германии сам писатель пережил сильнейшую страсть к рулетке; история любви к Полине во многом повторяет перипетии отношений Достоевского и А. П. Сусловой. Предшественники А. И. в русской литературе — «игроки» Герман («Пиковая дама» Пушкина) и Арбенин («Маскарад» Лермонтова), в зарубежной — герои Гофмана и Бальзака.



По роману Достоевского написана опера С. С. Прокофьева «Игрок» (перв. редакция 1916-1917, вторая 1927). Благодаря усечению эпилога, повествующего о дальнейшем нравственном падении А. И. , образ главного героя обрел трагическую завершенность. Последние слова А. И. недвусмысленно подтверждают перерождение его, томимого любовью к Полине, в одержимого игрока. Опера Прокофьева, поставленная Б. А. Покровским (Большой театр, 1974) с А. Д. Масленниковым и Г. П. Вишневской в главных ролях, доказала жизнеспособность героев Достоевского на музыкальной сцене. .