Алеша Карамазов

АЛЁША КАРАМАЗОВ — герой романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1878-1880), третий сын Федора Павловича Карамазова, брат Ивана Карамазова, Дмитрия Карамазова и Смердякова. К моменту начала событий романа А. К. исполнилось двадцать лет. Это был «статный, краснощекий, со светлым взором, пышущий здоровьем подро сток. Он был в то время даже очень красив собою, строен, средневысокого роста, темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными глазами, весьма задумчивый и по-видимому весьма спокойный». Мать А. К. , Софья Ивановна, умерла, когда ему было четыре года. Первые три месяца после ее смерти А. К. провел под присмотром слуги Григория, затем вместе с братом Иваном был взят на воспитание бывшей благодетельницей Софьи Ивановны генеральшей Ворохо-вой, а после ее смерти попал в дом предводителя дворянства Ефима Петровича Поленова, где «его решительно считали за родное дитя». Учился в губернской гимназии, но за год до окончания курса вернулся в родной город Скотопригоньевск и вдруг объявил, «что хочет поступить в монастырь и что монахи готовы допустить его послушником». Духовным наставником А. К. в монастыре становится старец Зосима.



Объявленный в предисловии «От автора» главным героем, А. К. тем не менее играет весьма скромную роль в интриге романа, являясь главным образом конфидентом основных действующих лиц, их воплощенной в человеческий облик совестью. Такое положение своего героя Достоевский объясняет тем, что его замысел предполагает два романа: «Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время Первый же роман произошел еще тринадцать лет назад, и есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя». Но если в фабуле романа А. К. задействован слабо, то душевная жизнь героя буквально переполнена событиями. В течение нескольких дней А. К. выпадает пережить смерть своего духовного наставника старца Зосимы, убийство отца, социальную гибель брата Дмитрия, духовный кризис брата Ивана, самоубийство Смердякова и смерть мальчика Илюшечки Снегирева, в судьбе которого А. К. принимает живое участие. Все эти драматические события происходят на фоне многочисленных мистических открытий и откровений, переживаемых как самим А. К. , так и окружающими его героями, посвящающими А. К. в тайники своей внутренней жизни: отец допытывается у А. К. , есть ли в аду «железные крючья», старец Зосима проповедует о «мирах иных», брат Иван рассказывает поэму «Великий инквизитор», Грушенька передает притчу о луковке, сам А. К. в мистическом экстазе перед гробом старца Зосимы переносится в евангельскую обстановку на церемонию брака в Кане Галилейской, где видит Христа. Все это, преломляясь в душе А. К. , обнаруживает его человеческую сущность и характер. А. К. изображен в романе в момент серьезных духовных испытаний, волею автора он как бы оказывается «у бездны на краю» и должен сделать выбор — последний и окончательный — между верой и правдой жизни. Преодолевая соблазны и искушения, А. К. делает этот выбор: «Простить хотелось ему всех и за все и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все»Шв.



Судя по черновым записям, А. К.

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