Алешка-баптист – один из заключенных. Вечный противник Ивана Денисовича по религиозным вопросам. Чистенький, умытый, очень худой, потому что питается только пайкой и нигде не подрабатывает. Настроение у А. всегда благостное, улыбчивое. Посадили героя за веру. В лагере у А. она только укрепилась. Герой старается внушить свою веру другим: «Молитва должна быть неотступна! И если будете веру иметь и скажете этой горе – перейди! - перейдет». А. переписал в записную книжку половину Евангелия и при каждой проверке прячет ее в щель в стене. .