Шолохов М.А. Алешкино сердце читать краткое содержание, пересказ

В рассказе М. А. Шолохова «Алёшкино Сердце» действия происходят в небольшом поселении на берегу реки Дон, время становления Советской власти. По придонским степям второй год бесчинствует засуха, которая породила страшный голод. Главный герой молодой человек, лет четырнадцати, Алексей Попов. Доведённый голодом до измождения, он ели передвигается, тем не менее, находит в себе силы для поиска пищи для своей семьи. По счастливой случайности Алёшка находит мертвого жеребенка и по частям перетаскивает его домой. Казалось бы, можно радоваться, семья спасена от голодной смерти, но как раз это и приводит к первой трагедии. Младшая сестренка Нюра, объелась мяса и умерла от заворота кишок. Ни у Алешки, ни у матери от голода не было сил похоронить девочку, поэтому они отнесли ее в канаву и присыпали землёй. Через неделю погибает старшая сестра Полина, её забивает до смерти утюгом соседка, за то, что та забралась к ней в дом и съела щи. Всё это происходит на глазах у Алёшки. К этому времени мать уже три дня не встаёт с кровати, а паренёк настолько обессилен, что ветерок его валит с ног. Вечером Алексей решается залезть в погреб к соседке за молоком, но она его там застаёт и забивает его палкой. Думая, что Лёшка мертв, Макарчиха оттаскивает его к берегу реки, бросая его на ил. На другой день она заявляется к матери мальчика, чтобы узнать, не собирается ли та продавать хату, но видя, что та умерла, хочет уходить, когда и встречает мальчика. Он вымаливает у неё пощады.

Умирая от голода, Алёшка решается залезть в амбар заготконторы, где его ловит политком Синицын. Он то и спасает Лёху от голодной смерти понемногу его, подкармливая. На следующий день Синицын узнает, что у паренька раны от побоев загнили и в них завелись черви. Леча Алёшку, он привязывается к пареньку.

Немного окрепнув, Алексей начинает присматривать за колхозным стадом. Как-то находясь в степи, он встречает богатого соседа, который предлагает идти к нему в работники, за еду и одежду. Радуясь возможности избавиться от голода, паренек соглашается. С этого дня вся работа в доме Алексеева выполнялась Алёшкой. Он уставал так, что ели добирался до сеновала, где ночевал, но богатей постоянно был чем-нибудь не доволен. Как то, закончив работу раньше обычного, Лёха пошёл в контору и Синицын отвел мальчика к ребятам, которые состояли в РКСМ. Каждый вечер молодежь собиралась в конторе, читали книги и газеты, где было много интересного и полезного. Когда Алексеев узнал, что паренёк общается с комсомольцами, он его избил и пригрозил, что если тот не перестанет ходить в контору, то он его выгонит. С этого дня богатей на Алешку еще больше работы навалил и за каждую пустяковину бил дурным боем.

Как-то проснулся Лёшка перед рассветом и услышал, что к его хозяину приехали бандиты, которые готовили нападение на клуб и хотели перерезать всех коммунистов. Дождавшись, когда гости уехали, он побежал к Синицыну предупредить его об этом. Выслушав Алексея политком, арестовал Алексеева и организовал засаду на бандитов. Научив парнишку обращаться с винтовкой, Синицын взял его с собой защищать клуб. Отразив нападение банды, они стали преследовать убегающих головорезов. Двое из них забарикадировались в доме на краю хутора. Окружив дом, Красноармейцы пытались выкурить их оттуда, но у них, ни чего не получалось. Синицын решает послать Лёшку бросить гранату. Когда паренек готов был уже её бросить, из дома вышли бандиты, прикрываясь маленькой девочкой. Чека была уже выдернута, и чтобы не пострадал ребёнок, Алёшка решает накрыть гранату своим телом. Это замечает политком и в последний момент отталкивает его ногой, а гранату отбрасывает в сторону, тем самым спасая Алёшку от смерти.

Рассказ заканчивается тем, что за храбрый поступок совершенный Алёшкой и за его доброе и отважное сердце, его зачисляют в ряды комсомола Советской молодёжи. .