Альфьери В. - Вариант 1

Витторио Альфьери, граф ди Кортемилья (Vittorio Alfieri, conte di Cortemiglia, 1749-1803) - величайший итальянский трагический писатель. Родился в городе Асти, в Пьемонте. Воспитывался в Туринской академии. Много путешествовал. Писать начал с 1774 года. Чтобы сделаться итальянским писателем, ему нужно было преодолеть колоссальные трудности для овладения языком, т. к. он не знал тосканской речи, говоря все время или по-французски, или на пьемонтском диалекте. Великую французскую революцию он вначале приветствовал, но скоро глубоко разочаровался, испуганный террором, возненавидел и Францию и ее деятелей, против которых направлен сборник его эпиграмм "Ненавистник французов" ("Misogallo"). Свою жизнь Альфьери описал в мемуарах (1802, русск. пер. , 1914).



В мировоззрении Альфьери наиболее важен его догматический рационализм; его идеал - свободная человеческая личность, управляемая прежде всего разумом, логикой и волей, руководимая чувством долга; с этими идеями тесно связаны политические взгляды Альфьери, лучшей иллюстрацией которых служат трагедии и предисловия к ним. Он говорит о "свободе народа", на каждом шагу подчеркивает свою ненависть к тиранам, свой республиканизм, но это - республиканизм аристократа, резко разграничивающего "изначально свободных" от "рожденных рабами" ("Misogallo", XIX). Герой, наиболее близкий ему, - Брут младший, борец за право аристократической верхушки против "тирана", ставленника народа, Цезаря. "Свобода" Альфьери для тех избранных, что сумели воспитать себя свободными. Он приветствует американскую революцию 1776 года в трагедии "Брут I", посвященной Вашингтону, но в то же время посвящает трагедию "Агис" памяти казненного Карла I английского, павшего жертвой "несправедливого" парламента. К состоянию Италии XVIII века Альфьери относится всецело отрицательно, предпослав "Бруту II" ("Брут младший") ироническое и едкое посвящение "Будущему итальянскому народу". В его воззрениях ясно выражена психология представителя верхов дворянства, сохранявших еще перед завоеванием Италии французами политическую гегемонию во многих местах (Венеция, Пьемонт - родина Альфьери и др. ). Альфьери представлял наиболее здоровую часть своего класса, осознавшую, что спасение раздробленной Италии - в национальном объединении. Те преобразования, которые принесли с собой французские завоеватели, представители ненавистной Альфьери буржуазии, - эти преобразования Альфьери не принял и не хотел принять. Впоследствии Альфьери изменил свое отношение к "третьему сословию". Все художественное наследие Альфьери теснейшим образом связано как с изложенными общественно-философскими воззрениями, так и с идеями его о значении литературы, которые чрезвычайно четко выражены в его трактате "Del principe e delle lettere" ("О государе и литературе"), основная мысль которого сводится к тому, что истинная литература может процветать только у истинно свободного народа. Она должна учить добродетели и проповедывать свободу (догматизм Альфьери). Но из всех видов литературы наилучшим образом достигает этой цели поэзия, потому что она наставляет путем наслаждения, научает человека познавать разумом свои права и способности, неосознание которых порождает рабство всякого народа.



В трагедиях Альфьери отражается его рационализм. Основной организующий принцип его драматургии - логическое построение пьес. Оно проявляется, с одной стороны, в композиционной стороне трагедий: все сосредоточено вокруг основного стержня действия, число персонажей весьма ограничено, причем центральные персонажи всегда оттесняют на задний план всех прочих. Трагедии Альфьери построены на резких контрастах, без полутеней; их логическая схема - противопоставление идеального человека, борющегося за свободу и отечество, отрицательному типу (тирану). Таковы: Дон-Карлос и Филипп ("Filippo"), Брут и Цезарь ("Bruto II"); даже там, где любовная интрига должна играть центральную роль ("Maria Stuarda", "Mirra" - трагедия кровосмесительницы), Альфьери сосредоточивает внимание всегда на моральной проблеме, являющейся основой всех его трагических конфликтов, - именно на преодолении страсти и личных чувств во имя долга и разума. Слабые личности гибнут (Изабелла в "Filippo", изменяющая мужу), сильные - побеждают, как Брут Старший, приговаривающий к смерти детей, или Брут Младший, которого Альфьери нарочито сделал сыном Цезаря, основываясь на легендарных словах умирающего Цезаря "И ты, дитя". Действие трагедии начинается in medias res (в разгаре) и стремительно идет к развязке; нет отвлекающих эпизодов. Язык Альфьери - прежде всего ораторский язык. Логические обоснования, апелляция к разуму встречаются даже в любовных излияниях, не говоря уже о политических монологах, где диалектическое искусство Альфьери развертывается в полной силе. Повторения, перекличка отрывочными, лаконичными вопросами и ответами, лозунги, выкрикиваемые оратором и вслед за ним народом, - таковы признаки ораторского стиля Альфьери. Рядом с этим стих его изобилует ударениями, односложными словами, часто прерывается, вводятся намеренные уклонения от плавного, напевного ритма, которому, по мнению Альфьери, не место в трагедии, воспевающей человеческие страсти, служащей "школой нравственности, добродетели и великодушия". Трагедии Альфьери чрезвычайно сценичны; к этому стремился Альфьери в своем лаконизме и сосредоточенности действия. Единство времени, места и действия соблюдается у Альфьери. Он делает довольно удачные попытки восстановить хоры греческой трагедии ("Alceste"). Особняком стоит его цикл из 4 комедий ("L'uno" - "Единый", "I pochi" - "Немногие", "I troppi" - "Излишние", "L'antidoto" - "Противоядие"), где Альфьери проводит свою идею о несовершенстве монархии, демократии, олигархии как форм правления; идеальное государство, по Альфьери, может создаться лишь в результате соединения этих трех "ядов". Также особо стоит его "Abel", названный Альфьери "трамелогедией" (сочетание мелодрамы и трагедии), уже отражающий новые веяния в итальянской литературе (сентиментализм), проявлявшиеся в творчестве Уго Фосколо и др.



Чрезвычайно выдаются своей злобной иронией, разнообразными ритмами, богатством рифм и мастерством каламбуров эпиграммы Альфьери. Лирические стихотворения Альфьери носят большей частью характер иронический и сатирический. Главные их темы - политические ("Misogallo", см. выше). Альфьери - один из лучших мастеров сатиры и сонета; в его "Misogallo" встречаются весьма оригинальные по ритму стихотворения (например, сатирическая ода "Teleutodia" в форме греческой оды). Язык прозы Альфьери - язык политических трактатов-памфлетов. В известной степени ученик классика Ш. Маффеи (умер 1755), Альфьери - один из виднейших представителей националистической тенденции в итальянской поэзии, которая, начиная с Филикайя в XVII веке, развилась в творчестве Парини, Пиндемонте и затем у В.

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