Сочинение Алтай - красота, которую нужно беречь.

Алтай – это музыка жизни. Созвучие сотен голосов ручейков и рек, переливчатые трели миллионов птиц, ласковый шепот ветра, разноголосые песни диких животных и мягкий напев растений, ароматы пестрых и броских цветов, благоухание трав, величественный вид остроконечных гор и милая красота бескрайних равнин, золотые поля пшеницы и многовековые леса, чистое высокое небо и кристальная мудрая вода, и дух свободы, витающий везде, и спокойствие и умиротворение, которыми пропитана эта Земля. Все это сливается здесь в симфонию мира и гармонии.

Алтай – волшебный, сказочный край. Впервые попав сюда, даже самый чёрствый человек не сможет остаться равнодушным к красотам природы. Каждый здесь найдет то, что придется ему по душе. Снежные пики, устремляющиеся в облака или бескрайние равнины, звонкие ручейки и реки или грохочущие водопады.

Но вся эта красота очень хрупка. Все может в один миг рассыпаться на миллионы осколков, если мы не сохраним, если мы не сбережем, если мы не научимся жить в гармонии с собой, ведь именно из-за не согласия с самим собой человек поступает не верно: губит природу и себя. Некоторые люди говорят: «Да, засорение окружающей среды опасно, неправильно, вредно!». А потом идут и мусорят: «Один фантик или бутылка ничего не изменят!». И вот оно, разногласие, дисгармония. Но как достичь гармонии? Прежде всего, нужно обратиться к своему сердцу. И оно подскажет, что здесь нужна любовь. Любовь, которая спасет мир. Любовь к природе, к Родине, к нашему дому - маленькой планете Земля, которая нас приютила и к людям, которые тебя окружают. Но в наше время ни в школе, ни дома не учат любить окружающий мир таким, какой он есть. И пока мы этому ни научимся, мы не сможем сохранить и спасти природу, потому что здесь нужны усилия всех людей, объединенных любовью к своему дому. .