АЛЬЦЕСТ (фр. Alceste) — герой комедии Мольера «Мизантроп» (1666). А. — один из наиболее загадочных мольеровских персонажей. Уже три столетия, протекшие со дня премьеры комедии, критики спорят о природе этого образа: то объявляют мизантропа «развлекательным персонажем» (П. Бенишу), то усматривают в нем сходство с самим Мольером, находя у обоих неврастению (Р. Ясински), то, наконец, обнаруживают нечто трагедийное (Г. Н. Бояджиев, С. С. Мокульский, Д. Обломиевский).



А. — несомненно, «интеллектуальный герой». Его легко было бы посчитать «рупором идей», если бы не особая пристрастность, с которой автор размышляет о своем мизантропе, так благородно настроенном и так нелепо и неразумно действующем. Пьесу «пронизывает» философский диспут о природе человека и законах общества, который ведет А. со своим другом Филинтом. Мольеровский протагонист исповедует моральный ригоризм и «жажду абсолюта», его приятелю ближе позиция терпимости к людскому несовершенству, коренящаяся в смирении перед непререкаемыми законами естества. В этом извечном споре, восходящем еще к античной древности (см. трактат Сенеки «De ira»), нет правых и ошибающихся, как нет человека, способного превозмочь свою природу, и нет индивида, хоть изредка не жаждущего «справедливости».



Не питающий иллюзий относительно людской породы, суровый судья общественной нравственности, ригорист и идеалист, А. мучительно влюблен в кокетливую Селимену, грациозное воплощение «модного порока» лицемерия. Девушка ведет нечестную, но весьма изобретательную игру с целой дюжиной воздыхателей, среди которых А. В салоне Сели-мены, настоящей «школе злословия», аристократическая молодежь упражняется в иро ническом словесном портретировании общих знакомых. Поведенческая стратегия героини, возможно, не более чем следование моде, предписывающей молодой особе высшего аристократического круга изящное злоязычие и «легкость обращения». Однако А. ополчается на неискренность любимой, находя у двадцатилетней озорницы явные признаки общего нравственного распада. Впрочем, равное негодование вызывают у А. все проявления двуличия: вежливость Филинта, изящно орнаментированная «игра в мнения» окружения Сели-мены, «предательство, измены, плутни, льстивость», культивируемые при дворе. Способность жить в воображаемом мире, не желая замечать требований и законов реальности, столь характерное свойство мольеровских персонажей (мнимого рогоносца Сганареля, господина Журдена, Оргона, мнимого рогоносца Аргана), у А. превращается в своеобразный аутизм, стремительно развивающийся на наших глазах. Но мрачная экзальтация героя и его бунт против всего, что «при дворе и в свете окружает», имеет двоякую природу. И именно это обстоятельство сообщает образу психологическую объемность и предопределяет его драматизм. Раздражение А. может быть прочитано и как принципиальное неприятие законов бытия, где ложь цементирует жизнь социума, оказывается своего рода «общественным договором», залогом гражданского согласия. Но оно может быть объяснено и его любовным поражением: неустанный бичева-тель людских пороков попадает в сети к самому двусмысленному из человеческих существ, и даже его острое зрение не может избавить героя от плена иррациональной страсти. Мизантроп честен и нетерпим к нарушителям заповеди «не лги», но сам отягощен смертельным грехом — гордыней, мешающей ему обрести гармонию с миром и с самим собой. Он высокомерно требователен к другу, даже груб с ним, бесцеремонен с чувствами добродетельной, любящей его Элианты и эгоистически требователен к Селимене. Он — неизлечимый эгоцентрик, и эта характерологическая особенность героя придает определенную шаткость его позиции. По существу в «высокой комедии» как бы два «трудно сливаемых» А. Один — трибун и протестант, другой — разочарованный любовник, больной черной меланхолией, распространяющий свое плохое настроение на весь свет. Тем не менее перед нами единый образ. Возможно, рисуя ситуацию, проявляющую безнадежность человеческого стремления к идеалу, великий комедиограф по-своему и в соответствии с жанром своего произведения показал двойственную природу этого стремления. Счастливые — добры и терпимы, неудачник склонен искать причины своего несчастья в «объективных закономерностях» бытия. И тогда история непримиримого обличителя становится комедийной историей человека, утратившего здравый смысл, а вместе с ним и реальный взгляд на вещи. Нонконформизм А. был смешон для современников Мольера, о чем пишут многие исследователи (П. Бенишу, У. Д. Хауэрт и др.

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