Американец

В этом месте река делала излучину, так что получалось нечто вроде полуострова.

Выйдя из лесной чащи и увидев вдали блестевшие на солнце куски реки, разорванной силуэтами древесных стволов, Стрекачев перебросил ружье на другое плечо и отер платком пот со лба. Тут-то он и наткнулся на корявого мужичонку, который, сидя на пне сваленного дерева, весь ушел в чтение какого-то обрывка газеты. Мужичонка, заслышав шаги, отложил в сторону газету, вздел на лоб громадные очки и, стащив с головы неопределенной формы и вида шляпчонку, поклонился Стрекачеву. - Драсти. - Здравствуй, братец. Заблудился я, кажется. - А вы откуда будете? - На даче я. В Овсянкине. Оттуда. - Беретов восемь будет отселева. . . Он пытливо взглянул на усталого охотника и спросил: - Ничего вам не потребуется? - А что? - Да, может, что угодно вашей милости, так есть. - Да ты кто такой? - Арендатель, - солидно отвечал мужичонка, переступив с ноги на ногу. - Эту землю арендуешь? - Так точно. - Что ж, хлеб тут сеешь, что ли? - Где уж тут хлеб, ваша милость! И в заводе хлебов не было. Всякой дрянью поросло, - ни тебе дерева настоящие, ни тебе луга настоящие. Бурелом все, валежник, сухостой. - Да что ж ты тут. . . грибы собираешь, ягоды? - Нету тут настоящего гриба. И ягоды тоже, к слову сказать, черт-ма. - Вот чудак, - удивился Стрекачев. - Зачем же ты тогда эту землю арендуешь? - А это, как сказать, ваше благородие, всяка земля человеку на потребу дана и ежели произрастание не происходит, то, как говорится, человек не мытьем, так катаньем должен хлеб свой соблюдать. Эту невразумительную фразу мужичонка произнес очень внушительно и даже разгладил корявой рукой крайне скудную бороду, напоминавшую своим видом унылое "арендованное" место: ни тебе волосу, ни тебе гладкого места, - один бурелом да сухостой. - Так с чего ж ты живешь? - Дачниками кормлюсь. - Работаешь на них, что ли? Хитрый смеющийся взгляд мужичонки обшарил лицо охотника, и ухмыльнулся мужичонка лукаво, но добродушно. - Зачем мне на них работать! Они на меня работают. - Врешь ты все, дядя, - недовольно пробормотал охотник Стрекачев, вскидывая на плечо ружье и собираясь уходить. - Нам врать нельзя, - возразил мужичонка. - Зачем врать! За это тоже не похвалят. Баб обожаете? - Что? - Некоторые из нашего полу до удивления баб любят. - Ну? - Так вот я, можно сказать, по этой бабьей части. - Кого?!! - А это мы вам сейчас скажем - кого. . . Мужичонка вынул из-за пазухи серебряные часы, открыл их и, приблизив к глазам, погрузился в задумчивость. . . Долго что-то соображал. - Шестаковская барыня, должно, больны нынче, потому пять ден, как не показываются, значит, что же сейчас выходит? Так что, я думаю, время сейчас Маслобоевым - дачницам и Огрызкиным; у Маслобоевых-то вам кроме губернанки профиту никакого, потому сама худа, как палка, а дочки опять же такая мелкота, что и внимания не стоющие. А вот Огрызкиной госпожой довольны останетесь. Дама в самой красоте, и костюмчик я им через горничную Агашу подсунул такой, что отдай все да и мало. Раньше-то у нее что-то такое надевывалось, что и не разберешь: не то армячок со сборочкой, не то как в пальте оно выходило. А ежели без обтяжки - мои господа очень даже как обижаются. Не антиресно, вишь. А мне что?. .

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