Сочинение Американский писатель Лаймен Фрэнк Баум

"Американский писатель Лаймен Фрэнк Баум"



Баум - все сочинения



Американский писатель Лаймен Фрэнк Баум /1856-1919 г. / вошел в историю мировой литературы как создатель одного из самых знаменитых, самых читаемых сказочных сериалов. Подобно книгам Л. Кэррола и А. Милна, Дж. Р. Толкиена и Дж. Барри, истории Баума перешагнули национально-литературные границы: на них воспитываются все новые и новые поколения жителей нашей планеты.



Персонажи Баума - девочка Дороти, Страшила, Железный Дровосек, Трусливый Лев - по своей популярности могут соперничать с такими любимцами детей и взрослых, как Алиса и Винни-Пух, хоббиты и Питер Пэн.



Вот уже почти столетие сочинения Придворного Историка Страны Оз, как любил именовать себя Баум, издаются и переиздаются в Америке, переводятся на десятки иностранных языков, по ним ставятся спектакли, мюзиклы, фильмы. Цивилизация не стоит на месте, новейшие технологии меняют нашу жизнь до неузнаваемости, но затейливые компьютерные игры и суперсериалы не в состоянии заслонить сказки Баума, ибо в них речь идет о Самом Главном и Необходимом - о крепкой дружбе, о вере в себя, об умении одерживать победы в самых сложных обстоятельствах. В книгах Баума полным-полно удивительных персонажей и невероятных приключений, но главное в них - удивительная теплота, веселая доброта, оптимизм.



Знаменитый американский фантаст Рей Бредбери, горячий поклонник сериала Баума, отмечал, что в этих сказках \"сплошные сладкие булочки, мед и летние каникулы\". Кэрроловская Страна Чудес по сравнению со страной Оз - остывшая каша арифметика в шесть утра, обливания ледяной водой и долгие сидения за партой\". По мысли Бредбери, Страну Чудес предпочитают интеллектуалы, а мечтатели выбирают Страну Оз: \"Страна Чудес - это то, какие мы есть, а Страна Оз - то, какими желали бы стать\".



Название этой волшебной страны, согласно семейной легенде Баумов, родилось случайно. Майским вечером 1898 года Баум рассказывал своим и соседским детям очередную сказку, сочиняя ее на ходу. Кто-то спросил, где все это происходит. Баум обвел взглядом комнату, посмотрел на домашнюю картотеку с ящиками A-N и O-Z и сказал: \"В Стране Оз\".



\"Удивительный Волшебник из Страны Оз\" увидел свет в 1900 году и так полюбился читателям, что Баум решил продолжить рассказ о чудесной стране. Читатели с нетерпением ждали новых историй, но, выпустив в 1910 году шестую сказку, автор решил немного отдохнуть. Он опубликовал две сказки о девочке Грот и Капитане Билле, которые были в общем-то неплохо встречены читателями, но они не могли помыслить, что история Страны Оз завершена. Посылались письма с протестами, с предложениями вернуться к полюбившимся персонажам. Собственно, примерно так же отреагировали и поклонники Шерлока Холмса, когда Конан Доил взбунтовался и решил расстаться со своим героем. Коварные замыслы обоих писателей оказались обречены на провал. Читатели взяли верх - и Конан Доил, и Баум вернулись к своим сериалам.



Баум оставил четырнадцать сказок о Стране Оз. Возможно, он написал бы еще больше, но смерть от сердечного приступа спутала все карты Придворного Историка Страны Оз. Однако читательская любовь превратила точку в многоточие. В том же 1919 году издательство \"Рейли и Ли\", специализирующееся на выпуске истории о Стране Оз, поручило двадцатилетней журналистке из Филадельфии Рут Пламли Томпсон продолжить сериал.



Задачу свою Рут Томпсон выполнила неплохо, а что касается количества вышедших из-под ее пера названий, то здесь она превзошла самого Баума. Традиция \"продолжательства\" не заглохла - эстафету принимали самые разные литераторы. Попытал удачи в этой области и иллюстратор большинства прижизненных изданий Баума Джон Нил, предложивший читателям три своих повести.



Новый всплеск интереса к Бауму пришелся на конец пятидесятых годов. По инициативе тринадцатилетнего школьника из Нью-Йорка в 1957 году был создан Международный Клуб Волшебника Станы Оз. Клуб существует и поныне и имеет свое периодическое издание, в котором, как нетрудно догадаться, идет речь о подробностях жизни в волшебной Стране Оз и о новейших публикациях на эту животрепещущую тему.



В том самом 1939 году, когда американцы выстраивались в очереди у кинотеатров, чтобы посмотреть голливудскую версию \"Волшебника Страны Оз\" с Джуди Гарланд в роли Дороги, Александр Волков пересказал по-русски первую сказку сериала. В целом он весьма аккуратно придерживался оригинала, хотя и опустил несколько сцен (эпизод с Воюющими Деревьями, историю Летучих Обезьян, посещение Фарфоровой Страны). Впоследствии Волков предложил уже свой собственный сериал, навеянный баумовскими мотивами.



Подлинное открытие Баума в России, однако, приходится на девяностые годы. Первой ласточкой тут стала книга, вышедшая в 1991 году в \"Московском рабочем\", в которую вошли вторая, третья и тринадцатая сказки сериала, а чуть позже был предложен перевод \"Волшебника\", где волковская Элли уступала место баумовской Дороти и текст предстал в своем первоначальном виде - без купюр и добавлений.