Сочинение Анализ 1 главы 1 части романа М.А.Булгакова «Белая гвардия»

«Роман этот я люблю больше всех других моих вещей», - так напишет Михаил Афанасьевич Булгаков о «Белой гвардии» в автобиографии. Вся современная ему литература, все писатели, призывали отказаться от прошлого. Булгаков же, напротив, любил то время, когда родился, воспитывался, рос, учился. … Отказ от него означал отказ от прежней счастливой жизни…. Поэтому во многих его произведениях, а особенно, в «Белой гвардии», нашли отражение многие автобиографические моменты, прежняя Россия.



Первой части предшествуют два эпиграфа. Первый из них взят из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина: «Пошел мелкий снег и, вдруг, повалили хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло.



– Ну, барин, - закричал ямщик, - беда: буран». Этим автор хочет подчеркнуть свою связь с великим писателем, а именно – с историзмом Пушкина. В романе делается четкое разделение сил (это видно уже из названия романа), указываются точные, достоверные даты. Читатель сразу вспоминает, прочитав эпиграф, сюжет «Капитанской дочки», о тех кровавых временах пугачевщины. Но уже о других пугачевых пойдет речь в произведении Булгакова – они умны, современны, образованны.



«Велик был год и страшен по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс». Не случайно упоминание двух этих планет, не случайно подобраны им именно такие определения… Марс и Венера – указание на разделение народа в эту пору. Венера не зря названа пастушеской – это символ мира, мирного труда, Марс, как известно, - бог войны, поэтому он красный (цвет крови, агрессии), дрожащий (беспокойный).



Михаил Афанасьевич знакомит нас с семьей Турбиных, их домом, историей их семьи до начала повествования. Мать похоронена. … Но именно сейчас бы и начаться новой жизни - дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, из долгих походов вернулся старший сын Алексей Васильевич Турбин. Немногим позднее мы узнаем, что есть еще Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка – младший сын в семье. Маленький мальчик не понимает, почему Господь отнял у него маму сейчас, когда вся семья вместе, вновь воссоединилась. А еще он «не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему. Мать отнесли на кладбище, где давно уже лежал отец…"



Их жизнь – это отражение той эпохи, когда жилось им хорошо и спокойно. Много внимания уделяется описанию вещного окружения семьи Турбиных. Через эти описания дается характеристика и героев. Уютный дом, старинная мебель, изразцовая печка, часы, непременный запах хвои в конце декабря и цветные свечи на зеленых ветвях ели. Часы купил еще живой тогда отец давно, «когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава». К часам все так привыкли, что, кажется, остановись они или пропади куда-нибудь, «грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь». Писатель легко вводит читателя в то время, когда происходит действие романа, «окружая» его вещами, «обитающими» в доме героев, - описания реалистичны и детальны.



Мать завещала жить дружно. … Но как? Ведь все почувствовали, что «давно уже начало мести с севера, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже», что грядут перемены, страшные перемены….



У первой части есть еще один эпиграф, который взят из Откровения Иоанна Богослова, проще – «Апокалипсиса»: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими…». Через весь роман проходит мысль Булгакова о величии этой книги. В конце главы отец Александр зачитывает наугад фразу из открытой книги: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь», и тогда невольно вспоминается эпиграф.



Роман Булгакова пронизан образами-символами. Полна ими и первая глава. «Давно уже начало мести с севера, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже» - грядет что-то страшное, холодное, чужое до этого времени. «Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а "Капитанскую дочку" сожгут в печи». Это напоминает пророчество из «Апокалипсиса», но осовремененное, приуроченной именно к этой ситуации. Булгаков явно тревожится за судьбу пушкинского наследия, традиции, дорогого не только самому писателю, но и незаменимого для литературы вообще. Во время разговора с отцом Александром, Алексей смотрит в окно: «Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес». Будущее у Турбиных такое же темное, непонятное, как и этот лес за стеклом…. Ясно, что придется пройти через множество лишений, реки крови и смерть, прежде чем понять и увидеть, что же ждет за темными лесами, тогда, когда перестанет дуть холодный северный ветер, перестанет крутить буран и погромыхивать земля. .