Сочинение Анализ 10-12 строф из 2-ой главы романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин"

В огромном и чистом зеркале романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» читатели узнавали современность, узнавали самих себя и своих знакомых, всю окружающую среду. Они услышали живую, разговорную, прерывистую, искреннюю и потому вдвойне обольстительную речь лучшего из современников. Все характеристики образов были не случайными, не взятыми из ниоткуда, из одного лишь воображения. Они представляли собой срез эпохи.



Поэтому интересны для рассмотрения не только образы главных героев романа, но и второстепенных, которые описаны не менее правдиво и живописно.



Так, часть второй главы (с 6-ой по 12-ую) поэт посвящает характеристике образа Ленского. Он метко подмечает в герое особенные, отличительные черты. Но нам интересны три строфы – 10-12, в которых характеристика Ленского наиболее лаконична и конкретна.



Но прежде чем обратиться к анализу этих строф, следует отметить, что в первоначальных набросках поэмы Ленский представлен как «крикун, мятежник и поэт». Он привез из германского университета не только «вольнолюбивые мечты», но и «негодованье, сожаленье» и даже «жажду мщенья».



Таким образом, сначала Ленский рисовался Пушкину значительнее, ближе к нему самому: это будущий декабрист. В окончательном формировании образа поэт отказался от этих черт, и в багаже вернувшегося из-за границы русского юноши сохранились только неопределенные «вольнолюбивые мечты» да еще «всегда восторженная речь и кудри черные до плеч».



Пушкин сделал Ленского проще, рядовым представителем дворянской молодёжи. Владимир так нежен и неопытен, и можно сказать, чист в своих стремлениях, что он не видит разницы между своим собственным вымыслом и реальностью:



Он пел любовь, любви послушный,



И песнь его была ясна,



Как мысли девы простодушной,



Как сон младенца…



Так говорит автор о своем герое, имея в виду, что Ленский сочинял стихи. Так и в ночь перед дуэлью он будет писать Ольге последние стихи, в то время как Онегин крепко спал… Эта деталь – занятия стихотворным творчеством – видимо очень важна для Пушкина. Эта одна из тех черт, которая должна была роднить героя с автором. Она подчеркивала не только романтичность Ленского, но и его способность глубоко и искренне чувствовать (неслучайно здесь используется метафорическое сравнение «как сон младенца»).



Но далее Пушкин пишет:



Он пел разлуку и печаль,



И нечто, и туманну даль…



Он пел поблеклый жизни цвет



Без малого в осьмнадцать лет.



В этих строчках звучит ирония по поводу творчества героя. Пушкин, как истинный мастер слова, пытается подчеркнуть типичность чувств Ленского. Ведь все поэты в восемнадцать лет пишут об увядании жизни и чувств. Хотя их жизнь только начинается, и что такое «закат» они еще, собственно, не понимают.



В 11-ой строфе автор подчёркивает еще одну черту героя:



Господ соседственных селений



Ему не нравились пиры;



Бежал он их беседы шумной.



Их разговор благоразумный…



Здесь говорится о том, что Ленский не был практичным молодым человеком, его не волновали заботы о хозяйстве. Но ведь при этом он был помещиком, то есть хозяином угодий и людей! Но для Пушкина этот факт не является чем-то из ряда вон выходящим, так как такое положение дел было характерно для всей России. К тому же этими строчками еще раз подчеркивается романтичность героя, его желание поделиться с окружающими своими чувствами и надеждами. Именно поэтому автор отмечает:



В пустыне, где один Евгений



Мог оценить его дары…



Далее следует очень сжатый портрет героя, каким его представляли соседи-помещики: «Богат, хорош собою Ленский // Везде был принят как жених…» Причем фраза «хорош собою» относится, скорее всего, не к портрету героя, а к его способности выступить женихом для помещичьих доче:.



Все дочек прочили своих



За полурусского соседа…



Вообще появление на страницах романа Ленского, и то, что он стал другом Евгения – важный приём. С помощью Владимира, его открытого взгляда на жизнь, все образы становятся ярче и драматичнее. Он как ребенок, устами которого глаголет истина. .