Сочинение Анализ 13 главы романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Творчество Булгакова занимает особое место в русской и мировой литературе. Его творения глубоко жизненны и гуманистичны, проповедуют добро, любовь и справедливость. Мир его фантазий удивительно цельный и красочный. Чувство внутренней свободы, которым жил писатель и драматург, сказалось в его самобытном творчестве. Растущий интерес к его книгам отражает насущную потребность общества в высокоталантливой художественной прозе, вбирающей в себя идеалы свободы и истины.

В своих произведениях М. А. Булгаков поднимает самые разные вопросы нравственности и морали. Как и многих других писателей его волнуют проблемы любви и ненависти, добра и зла, смерти и бессмертия.

Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» впервые вышел в свет зимой 1966- 1967 года в сокращенном варианте, в журнале «Москва». Вскоре его перевели на английский, французский, итальянский, испанский, шведский, голландский, датский и многие другие языки. В советской же литературе этот роман, реалистический, фантастический, гротескный, с такими неожиданными для нашей атеистической эпохи образами дьявола и Иешуа Га–Ноцри, сразу же вызвал огромный интерес.

Особое место в произведении занимает эпизод, в котором Мастер знакомится с Иваном Бездомным, их беседа даёт более точную характеристику обоих героев. Явление героя внезапно и странно: в больничном халате, пугливо озираясь, он заглядывает в палату Ивана Николаевича с балкона, окружающего по фасаду клинику Стравинского. В описании внешности героя вдруг промелькнет что-то отдаленно знакомое: бритый, темноволосый, с острым носом, с тревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми.

В посторонних глазах мастер должен казаться человеком «не от мира сего». Он весь во власти воображения, способного вызвать из немоты тысячелетий тени Иешуа и Понтия Пилата. Работа, творчество — всепоглощающая его страсть.

Он в вечной тревоге, в волнении не успеть, в беспокойстве о том, чтобы лучше сказать свое слово. Роман не сулит ему скорого признания и успеха; его награда — в другом. Мастеру суждено пережить лишь одну, кратчайшую минуту своего торжества из-за того, что он верно угадал своих героев и воскресил угасшее прошлое. «О, как я угадал! О, как я все угадал!» — радуется он, услышав рассказ Бездомного о Понтии Пилате. Мастер упорно отклоняет от себя честь зваться писателем-профессионалом. Но это не скромность, а гордыня. То, ради чего он пишет, для него не беллетристика, не средство заработка или сочинение «на потребу», а род подвижничества, добровольно принятого обета. С настороженным и едва ли не враждебным чувством относится он к профессиональной литературной среде. Когда герой знакомится с Иваном Бездомным, он очень огорчён тем, что его собеседник поэт: «Ох, как мне не везёт» - воскликнул он и тут же спохватился, извинился…» Еще не зная стихов Ивана Николаевича, он отчего-то заранее убежден, что они отчаянно плохи («чудовищны», - неожиданно соглашается Иван), и умоляет его бросить писать. Он почти обижается, когда его собеседник признает в нем собрата по перу.

Презрение к жалкой суете и тщеславию, гордость своей задачей, сознание того, что добрая и смелая человеческая мысль никогда не погибнет и не угаснет, восхищают нас в мастере. Непрерывна нить духовной культуры, настоящее связано с прошлым бесконечной цепью, и стоит, как говорил Чехов, дотронуться до одного ее конца, как дрогнет другой.

Другой темой разговора становится повествование героя о своей возлюбленной. Ивану стало известным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны, но счастье их было недолгим. Беда пришла внезапно: роман Мастера не был принят в обществе. На смену радости и счастья приходит страх за собственную жизнь и судьбу Маргариты. Герой вынужден покинуть родной дом, и по воли рока оказывается в клинике Стравинского. Его равнодушие к тому, что делается за пределами этого заведения, приводит даже к некоторому душевному покою: «И вот четвёртый месяц я здесь. И, знаете ли, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, право! Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну, что же, оказывается, не суждено». Повествование героя о своей жизни навевает самые мрачные мысли. Мы видим, как жестокая действительность меняет человека, который во многом вынужден отказаться от своих убеждений.

Однако, на мой взгляд, в романе Булгаков утверждает, что упрямая сила искусства, истины, творческого духа неизбежно прокладывает себе дорогу и торжествует в жизни, какие бы преграды, большие и малые, не лежали на её пути. Но следовать к истине возможно только через правду. .