Сочинение Анализ 16 главы повести И.С. Тургенева «Ася»

Повесть Тургенева «Ася» - повесть о первой и единственной любви, которую главный герой не смог удержать. В произведении показано зарождение искреннего чувства между рассказчиком, молодым дворянином, путешествующим по Европе, и юной девушкой Асей. Любовь между этими героями сильна, но осложнена многими препятствиями: неблагородным происхождением Аси, импульсивностью и внутренней свободой девушки, трусливостью и неопытностью рассказчика.

Шестнадцатая глава повести повествует о свидании героев. Мы знаем, что молодые люди шли на него с разными намерениями. Ася хотела признаться в своих чувствах и уехать. Но, я думаю, в тайне она мечтала о том, чтобы господин Н. остановил ее, женился на ней. Но могла ли героиня быть уверенной в этом? Конечно, нет. Автор мастерски описывает психологическое состояние юной девушки: ее страх, неуверенность, робость, смущение и огромную силу любви, которой Ася не может сопротивляться.

В первый момент свидания юная героиня испытывает дикий страх и волнение. Это автор передает с помощью эпитетов и сравнений: «сидела, как испуганная птичка», ее рука «была холодна и лежала, как мертвая». Мы видим, что Ася не может побороть свое волнение – слова не идут у нее из груди: «Нет, не могу, - проговорила она и умолкла». И это неудивительно – в то время для семнадцатилетней девушки первой признаться в своих чувствах было сродни подвигу.

Однако Ася его совершает. Стоило лишь господину Н. сделать первый шаг, и девушка словно оттаивает. Она позабыла обо всех страхах и полностью отдалась своему чувству: «- Ваша. . . - прошептала она чуть слышно». Даже внешне в этот момент Ася совершенно преобразилась – она стала прекрасной. Автор передает это с помощью художественных средств: «лоб побледнел как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул».

На протяжении свидания меняется и поведение господина Н. Вначале он просто жалел бедную девушку: «Мне стало несказанно жалко ее». Но постепенно герой поддается силе чувств девушки, ее искренности и эмоциональности. Господин Н. привлекает Асю к себе и хочет ее поцеловать, но внезапно останавливается.

Героя поражает трусливая мысль – он не может поцеловать Асю, потому что Гагин знает и о любви своей сестры, и о свидании. Если рассказчик что-то себе позволит, ему придется жениться на девушке. А к этому герой не был готов.

От такой мысли господин Н. приходит в дурное расположение духа и…начинает нападать на Асю. Он обвиняет девушку – зачем она во всем призналась брату, зачем посвятила его в свои планы: «…и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну?»

Герой ведет себя очень противоречиво. Вот он низко и подло обвиняет девушку в том, в чем она не виновата, а уже через минуту умоляет ее остаться: «Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену?»

При этом господин Н. ведет непрерывный внутренний монолог. Рассказчик сам не понимает, зачем он обвиняет девушку, ведь виноват-то он – он сам рассказал Гагину о предстоящем свидании.

В итоге господин Н. говорит, что им нужно расстаться. Для девушки эта новость, как и все поведение ее возлюбленного, стала большим ударом: «вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала». И так же внезапно девушка вскочила и исчезла.

Герой был просто ошарашен всем случившимся. Он не мог объяснить своего поведения – почему он вел себя так низко и глупо, говорил совсем не о том, о чем хотел сказать, делал не то, что хотел делать. Но было уже поздно.

Автор передает состояние господина Н. с помощью «сильных» сравнений: «я стоял, уж точно как громом пораженный», «посмотрел на нее как дурак».

Поведение героя повести стало предметом дискуссий литературных критиков. Так, Чернышевский и Писарев считали рассказчика инфантильным интеллигентом, не способным на самостоятельный поступок. Причину такого поведения критики видели в отсутствии общественных свобод и гражданского общества в России.

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