Сочинение Анализ 20-22 строфы второй главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
Во второй главе романа Евгений Онегин меняет страсти высшего света на деревенский покой. Он приезжает к себе в имение в надежде найти новые ощущения и как-то разнообразить свою жизнь. Здесь он дичится своих соседей, избегает общения с ними. И только с молодым поэтом Владимиром Ленским у нашего героя складываются добрые отношения.
Образу Ленского Пушкин уделяет особое внимание в своем произведении. Во-первых, потому, что Ленский - тоже поэт. Автор, как никто другой, понимает тонкие порывы души молодого стихотворца. Но отношение Пушкина к Владимиру Ленскому не столь однозначно. Признавая все его положительные черты, черты молодого романтичного идеалиста, поэт не видит будущего у такого характера. Ленский погибает от руки Онегина, тем самым положив начало кардинальным переменам в судьбе главного героя.
В 20-22 строфах второй главы «Евгения Онегина» описывается любовь Ленского к Ольге Лариной. Она окружена романтическим ореолом: ореолом тоски, слез, светлой грусти, страданий:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
Пушкин ценит в своем герое редкое во все времена умение искренно и сильно любить:
Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена…
В 21 строфе автор говорит нам о том, что Ленский знал Ольгу с раннего детства. Они были соседями, и их родители прочили им свадьбу. Также в 21 строфе дано ироническое описание маленькой Ольги. В его стиле прослеживается спор Пушкина с поэтами-романтиками:
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный,
В 22 строфе мы видим зарождение любви молодого поэта к выдуманному им образу Ольги:
Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон…
Ленский наполнил Ольгу теми чертами, которые хотел видеть в своей возлюбленной. К сожалению, мечта расходилась с действительностью. Это читатель поймет позже, после смерти поэта. А пока Владимир весь поглощен своей любовью:
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну…
Ольга стала музой Ленского.
Давая описание такой поглощенности молодого поэта своим чувством, Пушкин иронизирует над его оторванностью от реальности, вечном витании в облаках, незнании действительной жизни:
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду. . .
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.
Таким образом, в 20-22 строфах второй главы «Евгения Онегина» дается описание любви Владимира Ленского, молодого романтичного поэта. Через это описание нам раскрываются самые существенные черты его характера, как положительные, так и отрицательные. Важно отметить, что в этих строфах дается отношение автора к своему герою, которое можно охарактеризовать как сочувственно-ироническое. .