Сочинение Анализ 20-22 строфы второй главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»

Во второй главе романа Евгений Онегин меняет страсти высшего света на деревенский покой. Он приезжает к себе в имение в надежде найти новые ощущения и как-то разнообразить свою жизнь. Здесь он дичится своих соседей, избегает общения с ними. И только с молодым поэтом Владимиром Ленским у нашего героя складываются добрые отношения.



Образу Ленского Пушкин уделяет особое внимание в своем произведении. Во-первых, потому, что Ленский - тоже поэт. Автор, как никто другой, понимает тонкие порывы души молодого стихотворца. Но отношение Пушкина к Владимиру Ленскому не столь однозначно. Признавая все его положительные черты, черты молодого романтичного идеалиста, поэт не видит будущего у такого характера. Ленский погибает от руки Онегина, тем самым положив начало кардинальным переменам в судьбе главного героя.



В 20-22 строфах второй главы «Евгения Онегина» описывается любовь Ленского к Ольге Лариной. Она окружена романтическим ореолом: ореолом тоски, слез, светлой грусти, страданий:



Всегда, везде одно мечтанье,



Одно привычное желанье,



Одна привычная печаль.



Пушкин ценит в своем герое редкое во все времена умение искренно и сильно любить:



Ах, он любил, как в наши лета



Уже не любят; как одна



Безумная душа поэта



Еще любить осуждена…



В 21 строфе автор говорит нам о том, что Ленский знал Ольгу с раннего детства. Они были соседями, и их родители прочили им свадьбу. Также в 21 строфе дано ироническое описание маленькой Ольги. В его стиле прослеживается спор Пушкина с поэтами-романтиками:



В глуши, под сению смиренной,



Невинной прелести полна,



В глазах родителей, она



Цвела, как ландыш потаенный,



В 22 строфе мы видим зарождение любви молодого поэта к выдуманному им образу Ольги:



Она поэту подарила



Младых восторгов первый сон…



Ленский наполнил Ольгу теми чертами, которые хотел видеть в своей возлюбленной. К сожалению, мечта расходилась с действительностью. Это читатель поймет позже, после смерти поэта. А пока Владимир весь поглощен своей любовью:



Он рощи полюбил густые,



Уединенье, тишину,



И ночь, и звезды, и луну…



Ольга стала музой Ленского.



Давая описание такой поглощенности молодого поэта своим чувством, Пушкин иронизирует над его оторванностью от реальности, вечном витании в облаках, незнании действительной жизни:



Луну, небесную лампаду,



Которой посвящали мы



Прогулки средь вечерней тьмы,



И слезы, тайных мук отраду. . .



Но нынче видим только в ней



Замену тусклых фонарей.



Таким образом, в 20-22 строфах второй главы «Евгения Онегина» дается описание любви Владимира Ленского, молодого романтичного поэта. Через это описание нам раскрываются самые существенные черты его характера, как положительные, так и отрицательные. Важно отметить, что в этих строфах дается отношение автора к своему герою, которое можно охарактеризовать как сочувственно-ироническое. .