Сочинение Анализ Стихотворения А. А. Блока «Как тяжело ходить среди людей»

Гениально в свое лаконичности (всего восемь строк!) стихотворение Блока «Как тяжело ходить среди людей. . . », которое было написано 10 мая 1910 года.

Эпиграфом к своему произведению поэт-романтик избрал строку А. А. Фета, пропитанную воспоминаниями Афанасия Афанасиевича о трагедии гибели его возлюбленной, молодой Марии Лазич, от внезапного возгорания её платья.

В контексте стихотворения Блока «человек сгорел» — совсем не о физической смерти, а о духовном крахе, о боли опустошения, вызванной сгоранием самых высокие идеалов, потерей смысла жизни. Человек существует, но суть, душа его погибла в жестокой «игре трагических страстей». Все, что ему остается – рассказать о бурных поворотах своей судьбы «ещё не жившим».

Истинно обладающий искусством поэзии Блок, способен был переплавлять человеческий личностный опыт в стихи, пусть не в полной мере отражающие всю глубину и полноту чувств (лишь «бледное зарево искусства»), тем не менее, способные передать их «нестройный вихрь», воплотить между своих строк опыт мироощущения.

Мощность блоковских стихотворений заключена в обращении в них к образам бессознательного, мысленном воскрешении воспоминаний-сновидений об иных мирах.

Строки:

Но есть ответ в моих стихах тревожных,

Их тайный жар тебе поможет жить. . .

(«О, нет! не расколдуешь сердца ты. . . », 1913)

Эти строки можно толковать как своеобразное завещание поэта. Он надеется, что глубокое проникновение в смысл его стихов даст возможность читателю постичь те же истины, насытиться той же энергией, прочувствовать то же, что и сам Блок. При этом он согласен, что стихи его не могут быть истиной в последней инстанции, но они способны указать направление для собственных поисков мятежным натурам.