Сочинение Анализ XVI главы повести И.С.Тургенева "Ася"

В этой главе описано последнее свидание Н. Н. и Аси. Н. Н. пришел на него с намерением отказаться от отношений с Асей. Она сидела «как испуганная птичка», как будто ждала смертного приговора. Её голос прерывался на каждом слове. Дальше наступило молчание, но вдруг Н. Н. его нарушил, то, что он сказал, было похоже на предательство. Н. Н. во всем обвинил Асю, брата, обстоятельства, «Что мы делаем!. . – воскликнул я и судорожно отодвинулся назад…» Девушка собралась уходить, Н. Н. сразу же стал просить её остаться, и продолжил её упрекать. Во время нравоучений Ася оправдывается, говорит тихо и испуганно. Последнее оправдание производит на героя сильное впечатление: «… а я теперь без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!», но в ту минуту оно чуть не рассердило Н. Н. Он сказал слова, которые и заставили Асю уйти: «И вот теперь все кончено! Все. Теперь нам должно расстаться…». Ася «вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала», затем она быстро убежала. Это был конец.

Из этой главы мы узнаем, как Н. Н. переложил всю вину на Асю, чтобы не нести ответственность самому. В голове у Н. Н. пронеслась мысль: «Что я такое говорю?» Но было уже поздно, он не мог остановиться. Своими словами герой разрушил и свою жизнь, и жизнь полюбившей его девушки. Здесь мы видим Асю совсем другой, она грустная, не смеялась и почти ничего не говорила.

Эта глава – кульминационный момент повести, после нее все события повести идут на спад. Она имеет большое значение для раскрытия характеров героев и для их отношений. Здесь Н. Н. сказал Асе, что им надо расстаться. Он отпустил Асю, не удержал ее. Об этом он жалел всю свою оставшуюся жизнь.

Автор осуждает героя за это, поэтому он и остается один. Образ Аси преследовал его, Н. Н. просил у нее прощения, но было уже поздно. «Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! Безумец! – повторял я с озлоблением»….