Сочинение Анализ баллады "Светлана"

Жуковский – родоначальник романтизма в русской литературе. Его романтизм принято называть романтическим или элегическим. Героем многих произведений Жуковского является мечтатель, все помыслы которого устремлены в идеальный мир. Отсюда возникает противопоставление «здесь» - и «там»-бытия («Там не будет вечно здесь»). часто у Жуковского, как и других романтиков, мы встречаем мотив сна. И это закономерно, потому что с ним связано двоемирие(стихотворение «Счастие во сне»).

Эти особенности романтизма Жуковского можно рассмотреть на примере элегии «Море» и баллады «Светлана». Эти жанры, баллада и элегия, характерны для него как для романтика. Элегия – песня грустного содержания, отражающая размышления о бренности всего земного, быстротечности жизни, о несчастной любви. Этот жанр соответствовал состоянию души романтика, неудовлетворенного реальностью. А баллада отражает другую часть романтического мышления – интерес к мистике, к фантастическому.

В элегии «Море» выражена и такая особенность произведений романтиков, как склонность к символике, иносказанию. В этом стихотворении выделяются три основных символических образа: море, небо, буря. Взаимодействие между ними определяет и особенность композиции стихотворения. В котором можно выделить три части. В первой части произведения мы видим гармонию неба и моря, при этом первое выражает душу романтика, открытую всему прекрасному, в второе, то есть небо, выражает идеальный мир. Душа романтика не может существовать вне связи с этим миром. Даже эпитеты в этом стихотворении отражают эту связь: море названо лазурным, поскольку оно отражает голубизну неба:

Ты чисто в присутствии чистом его…

И

Ты льешь его светозарной лазурью

Анафора, в данном случае это повторение местоимения «ты» в начале строки, тоже выражает эту связь. Именно благодаря этой связи море названо спокойным. Впечатление гармонии, спокойствия передает и сам ритм стихотворения. Избранный Жуковским стихотворный размер (четырехстопный амфибрахий) передает это размеренное движение волн:

Безмолвное море, лазурное море

Стою очарован над бездной твоей.

Образ моря создается и с помощью ассонансов и аллитераций. Повторение гласных «о» и «е» и сонорных согласных «м» и «л» создает впечатление размеренного движения. Мы как будто слышим звук накатывающихся волн. Во второй части стихотворения появляется новый символический образ – буря. И сразу резко меняется настроение, оно становится тревожным, потому что небо закрывается тучами, нарушается его связь с морем, нарушается гармония. Буря символизирует смуту реальной жизни, отлучающую поэта от идеального мира, мешающую достижению гармонии. В связи с изменением настроения меняется и характер аллитерации. Теперь повторяются не сонорные согласные, а рычащее «р», передающее драматизм происходящего:

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу…

В третьей части стихотворения море одерживает победу над бурей. Но возвращения изначальной гармонии не происходит, потому что все пронизано страхом перед тем, что буря может повториться. Эта внутренняя тревога передается через сочетание противоположных понятий:

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,

Ты, небом любуясь, дрожишь за него…

Через символические образы в этом стихотворении автор показывает недолговечность гармонии. Реальная жизнь всегда будет мешать достижению идеала, но это не означает, что к нему не нужно стремиться.

А теперь обратимся к балладе «Светлана» и посмотрим, как в ней проявляется романтическое двоемирие.

Само заглавие знаменательно, оно несет в себе свет, создает определенное настроение. Отнюдь не мрачное. С самого начала автор погружает нас в сказочный мир гаданий, ворожбы, и сам ритм стихотворения соответствуют заданной теме.

Раз в крещенский вечерок

Девушки гадали…

Но после описания веселых гаданий в тексте появляются печальные нотки:

Тускло светится луна

В сумерках тумана –

Молчалива и грустна

Милая Светлана

Далее возникает мистический сюжет сна. Жуковский использует характерный для баллад ход – встреча с миром мертвых. Светлана ждала своего жениха, а во сне она встречает его, но в очень странном виде. Потом она поймет, что это была встреча с мертвым женихом. Однако выяснится это не сразу. Постепенно автор нагнетает атмосферу страха. Мы еще не понимаем, что происходит, вместе со Светланой нам что-то чудится, мы видим кого-то с «яркими глазами» и этот «кто-то» зовет девушку в путь. Жуковский подробно описывает сцену скачки с мертвым женихом, все время усугубляя ощущение тревоги, страха. Этому способствует и определенный ряд образов: «Вдруг метелица кругом…», «черный вран», кричащий «печаль!», «темная даль».

Потом жених Светланы куда-то внезапно исчезает, она остается одна в страшных местах, видит избушку, открывает дверь и перед ней гроб. Но, в конце концов, Светлану спасает ее молитва.

Для Жуковского тема веры очень важна, она звучит не только в этой балладе. «Верой был вожатый мой» говорится в «Путешественнике». И именно она указывает путь многим героям поэта.

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