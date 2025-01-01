Сочинение Анализ басен «Квартет» и «Лебедь, рак и щука»

Иван Андреевич Крылов — великий русский баснописец, сделавший басню не только остро сатирическим произведением, но поднявший ее на небывалую высоту. Его произведения не просто оригинальны, высокохудожественны, но они не потеряли своего значения и в наши дни.

Крылов в своих баснях не просто критиковал царскую власть, правительство и чиновников, во многих своих произведениях он изображал сатирически и высмеивал конкретные события и определенные исторические личности. Так, в басне “Квартет” поэт высмеял Государственный совет и его руководителей, оказавшихся неспособными и беспомощными перед конкретными политическими задачами. Крылов обращает свою сатиру против пустопорожних болтунов и неучей. Басня была написана через год после того, как приступил к своим обязанностям сформированный Александром I Государственный совет. Царь разделил его на четыре отдела, во главе были поставлены высокородные вельможи: князь Лопухин (Козел), граф Аракчеев (Медведь), Завадовский (Осел), Мордвинов (Мартышка).



Проказница-мартышка,

Осел,

Козел

Да косолапый Мишка ;

Затеяли сыграть квартет”

Ударили в смычки, дерут, а толку нет.



И вот пошли длиннейшие споры о том, кому из вельмож начальствовать над каким из отделов. Несколько раз им пришлось по воле царя меняться ролями, пока наконец, роли были окончательно распределены:



Вот, пуще прежнего пошли у них разборы

И споры

Кому и как сидеть.



Но мудрый Соловей — народ — понимает необходимое условие слаженной игры квартета — работы Государственного совета — профессионализм:



“Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье

И уши ваших понежней”,

Им отвечает Соловей.



И почти как афоризм, коротко и категорично звучат слова приговора:



“А вы, друзья, как ни садитесь.

Все в музыканты не годитесь”.



Крылов от имени народа, всех здравомыслящих людей. . . говорит, что для занятия политикой, делами государства, недостаточно просто принадлежать к высшему классу по рождению, необходимы специальное образование и культура, природный ум и способности оратора. Всего этого лишены назначенные вельможи, оттого и не вышло толку от их деятельности.

Эту же тему Крылов продолжает в басне “Лебедь, Рак и Щука”. По объему басня совсем небольшая, но это не умаляет ее достоинства. Она остро сатирична; мораль, данная автором в начале произведения, помогает читателям настроиться на нужный лад, сразу и безошибочно понять мысли автора, завуалированные эзоповым языком. Современники Крылова прекрасно понимали аллегории поэта.



Однажды Лебедь, Рак да Щука

Везти с поклажей воз взялись,

И вместе трое все в него впряглись;

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!

Поклажа бы для них казалась и легка,

Да Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.



Мастерство Ивана Андреевича заключается в универсальности его произведений. Написанные на конкретные события, они в силу своей многозначности могут быть приложены к любому подходящему моменту. Они существуют вне времени и пространства, в этом их главное достоинство. Они так же актуальны сегодня, как и сто лет назад. Как объяснить этот феномен? У него много составляющих: это и талант Крылова, нашедший свой выход в сатире, в жанре басен. И прекрасный, образный и лаконичный язык, которым так мастерски пользуется автор, переходя с литературного на разговорный, даже порой на диалектный. И конечно же, знание материала, о котором пишет Иван Андреевич.

Крылов заимствует свои образы из фольклора, благодаря этому писателю не нужны развернутые характеристики героев, стереотипы уже сложились на протяжении веков. Этим он добивается лаконичности и точности характеристик, безошибочного попадания в истину.

Крылов — подлинно народный писатель, художник огромной силы, его влияние на русскую литературу было огромным. У Ивана Андреевича учились такие мастера слова, как Некрасов, Салтыков-Щедрин, Островский.

В наше время басни Крылова обрели новую жизнь. Они по-прежнему борются с ханжеством и лицемерием, пошлостью и чванством — в этом секрет их долголетия. .