Сочинение Анализ двух стихотворений Б. Окуджавы («Джазисты», «Песенка об Арбате»)

Произведения Б. Ш. Окуджавы невозможно назвать «текстами к песням», хотя Окуджава – один из основоположников авторской песни в России. Его творения - это полноценные стихотворения, обладающие несомненными идейными и художественными достоинствами.

Больше того, стихи Окуджавы имеют свое оригинальное «лицо» - по интонации, образам, по выбранным художественным средствам, по постановке и решению проблем их не спутаешь ни с чьими другими. Стихотворное творчество Б. Окуджавы насквозь лирично и «сердечно». Я думаю, ни один из поэтов–современников этого художника не мог так проникновенно и «душевно» выразить то, что его волнует.

Очевидец Великой Отечественной, большое количество стихов Окуджава посвятил трагедии этой войны. Одно из таких стихотворений – «Джазисты» (1959). Оно имеет посвящение С. Рассадину - известному джазовому музыканту и критику, который прошел войну 1941-1945 годов.

Сразу бросается в глаза образный строй стихотворения – оно насыщено образами и «реалиями» европейской литературы– короли, принцы, колдуны, «предвоенное шитье» (почти «придворное) и так далее. Однако эти образы по большей части присутствуют в первой половине произведения. Она рассказывает о том, как «джазисты уходили в ополченье, цивильного не скинув облаченья».

Всего несколькими штрихами Окуджава обрисовывает не только сюжет и внешний облик этих людей, но и их мировоззрение. Герои стихотворения Окуджавы любили джаз, и весь их мир составляла эта музыка. В своем деле они были виртуозами: «Кларнетов принцы, словно принцы крови, магистры саксофонов шли, шли барабанных палок колдуны…»

Но не будем забывать, что джаз – это определенной образ мысли и жизни, более европейский, более свободный, возможно, более развитый. В СССР джаз ругали и не принимали как «буржуазное искусство», которое делает из людей космополитов, лишает их любви к Родине.

Окуджава своим стихотворением спорит с этой точкой зрения. Он показывает, что «джазисты» самозабвенно любили свою страну. И в минуту опасности «тромбонов и чечеток короли в солдаты необученные шли»:

На смену всем оставленным заботам

единственная зрела впереди,

и скрипачи ложились к пулеметам,

и пулеметы бились на груди.

Лирический герой с горечью рассказывает об участи музыкантов (думаю, здесь имеются в виду все люди искусства, а возможно, и просто те, кто смотрел на мир под определенным – «художественным» - углом), призвание которых было дарить радость людям, «но что поделать, что поделать, если атаки были в моде, а не песни?»

Многие погибли, казалось, имена их канули в Лету, но рассказчик убежден, что это не так. Прошло время, наступила победа, в которую внесли свою лепту и джазисты. И имена этих людей оказались бессмертны – они в физической и генетической памяти тех, кто остался на Земле радоваться этой великой победе:

И все-таки под музыку Земли

их в поминанье светлое внесли,



когда на пятачке земного шара

под майский марш, торжественный такой,

отбила каблуки, танцуя, пара

за упокой их душ.

За упокой.

Эта финальная минорная нота, создающаяся повтором, еще раз напоминает нам, сколько талантливых людей погибло на той войне, и что память о них священна.

Стихотворение «Песенка об Арбате» - одно из самых известных произведений Окуджавы. Это признание в огромной любви и неразрывной связи с «малой родиной» - Арбатом, где родился и вырос поэт.

Стихотворение построено по принципу градации – герой перечисляет все то, чем является для него Арбат. Это и его призвание, радость и беда. Это и его религия. И, наконец, самое важное и самое значимое, Арбат – это отечество героя, и этим все сказано:

От любови твоей вовсе не излечишься,

сорок тысяч других мостовых любя.

Ах, Арбат, мой Арбат,

ты — мое отечество,

никогда до конца не пройти тебя.

Значим заключительный образ стихотворения - «никогда до конца не пройти тебя». Герой утверждает, что разлюбить или забыть Арбат он никогда не сможет, какие бы прекрасные «мостовые» не встречались на его пути.

Думаю, данные строки перекликаются со сравнением в начале стихотворения, где Арбат уподобляется реке. Мне кажется, автор сопоставляет здесь свою родную улицу с рекой жизни, уподобляет Арбат самой жизни, говорит о том, что он будет сопровождать героя на протяжении всего его земного пути. Так, образ Арбата – московской улочки – разрастается у Окуджавы до образа родины, самой жизни, смысла существования («ты - моя религия»).

Таким образом, на примере двух стихотворений Окуджавы мы можем сказать, что его стихотворения лиричны и очень глубоки. Они раскрывают традиционные для русской поэзии темы, но делают это оригинально и самобытно, в полной мере выражая нестандартный взгляд талантливого художника на мир и на себя. .